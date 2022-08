Opereta de Patricia Bullrich en TN y Javier Milei vs. Espert

A nivel pueblo, la presencia de los libertarios hace que vos puedas tener un solo candidato a intendente o una oferta mejor que solucione un montón de problemas; no divide. En La Pampa, por ejemplo, donde nosotros ganamos en la última elección y queremos ser gobierno, si se te abre una línea libertaria y te saca una determinada cantidad de puntos, podemos llegar a perder el gobierno A nivel pueblo, la presencia de los libertarios hace que vos puedas tener un solo candidato a intendente o una oferta mejor que solucione un montón de problemas; no divide. En La Pampa, por ejemplo, donde nosotros ganamos en la última elección y queremos ser gobierno, si se te abre una línea libertaria y te saca una determinada cantidad de puntos, podemos llegar a perder el gobierno

Con total soltura, Bullrich intentó confirmar: "No es una alianza nacional porque Milei decidió ser candidato a presidente y Juntos por el Cambio tendrá sus PASO, pero a nivel subnacional está pasando mucho".

image.png El precandidato a presidente 2023, Javier Milei, debería repensar su relación con Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Frente a la repregunta sobre si ella habló/arregló directamente con Milei, intentó moderar el impacto: "No, se habló directamente con La Pampa (con el territorio). Hablo con Milei sobre el país pero no de una alianza a nivel nacional ni de las alianzas de las autonomías provinciales, pero me doy cuenta que cada vez son más los lugares donde se está buscando acuerdos. Como la mayoría de las elecciones provinciales van a estar separadas de la nacional, al no ir la boleta provincial, entonces se hace más fácil el acuerdo político".

Sobre el final, Bullrich sumó: "A mí me parece que tiene que haber (un acuerdo con José Luis Espert en provincia de Buenos Aires)" y dijo que tiene conversaciones informales con Espert para llegar a ese punto.

Javier Milei desmintió a Patricia Bullrich y disparó contra José Luis Espert

A través de su vocero, Carlos Kikuchi, el economista salió al cruce:

Ante versiones, queremos aclarar desde el espacio que conduce Javier Milei que NO hemos hecho ningún acuerdo con Juntos por el Cambio a nivel municipal, provincial, nacional o planetario. NO NEGOCIAMOS CON EL SOCIALISMO. Es la fábrica de la pobreza Ante versiones, queremos aclarar desde el espacio que conduce Javier Milei que NO hemos hecho ningún acuerdo con Juntos por el Cambio a nivel municipal, provincial, nacional o planetario. NO NEGOCIAMOS CON EL SOCIALISMO. Es la fábrica de la pobreza

Luego, Kikuchi agregó: "Aclarando que ningún acuerdo es posible con los Cambiesocialistas, queremos decir que la desesperación que aterra a la Casta tiene que ver con las ideas de la Libertad y el desarrollo que expresa Javier Milei y cómo crecen en los argentinos".

Acto seguido, Milei retuiteó posteos de militantes contra Espert:

image.png Patricia Bullrich confirmó alianza con libertarios de Javier Milei en provincias y municipios, pero rápidamente fue desmentido.

image.png

