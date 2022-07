"El gobierno de Macri no entendió la historia argentina"

Y añadió: “La gente no va a aceptar y entender el cambio. Las crisis han generado culturas defensivas. La gente quiere cuidar lo poco que tiene aunque tenga el agua al cuello, como en una inundación.

image.png Patricia Bullrich y el expresidente Mauricio Macri.

Además prosiguió con su autocrítica. Se jactó de no tener miedo, se diferenció de otros dirigentes del PRO y le tiró un palo a Macri: “Cuando el funcionario se paraliza por miedo a las reacciones y no ejecuta, la sociedad siente que la abandonaste. Si nos toca gobernar de nuevo no podemos tener funcionarios con miedo porque es lo peor que le puede pasar a un gobierno”.

En este sentido, Patricia Bullrich suele mostrarse como una dirigente de JxC que no le tema a nada. Frecuentemente reivindica su naturaleza dura de "halcón", forjada, según ella por su historia en medio de la violencia de los 70’, y demuestra un carácter más confrontativo y menos moderado que el de Horacio Rodríguez Larreta en quién en reiteradas ocasiones se ha mofado por su liderazgo e imagen moderada o "blanda".

En mayo de este año, ya había confirmado su aspiración presidencial y dicho: “Yo creo que lo que define son las actitudes. Yo me siento cómoda con una actitud de fortaleza, valentía y de coraje porque eso necesita la Argentina. No me siento cómoda con salidas tibias o que seamos más ‘Sigamos’ que ‘Cambiemos’’

Asimismo, la líder del Pro aprovechó la ocasión para volver a criticar el gobierno del actual presidente y vinculó su fracaso con la falta de carácter: "Alberto Fernández no tiene carácter. Le pegan y al otro día va y le dice a Cristina que va con ella, se justifica todo el tiempo, se deja manosear e insultar. Cristina parece que tuviera carácter sin hablar porque da la imagen de que quiere hacerse cargo pero no lo hace. Algo perdió de esa personalidad que en otros momentos la llevó a casi renunciar en la 125 o a enfrentarse a la prensa, al campo, y, también, a ganar dos veces las elecciones, nos guste o no”, concluyó.

