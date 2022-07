Operación Distracción: Alberto Fernández dispara al viento

En verdad, el debate en el Congreso de un acuerdo para estabilización fue una propuesta de Sergio Massa, luego de la derrota electoral del oficialismo en 2021, y que abortaron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, por diferentes motivos.

De todos modos, Urgente24 se pregunta acerca de la hipocresía del planteo presente porque no se ponen de acuerdo en una Ley de Alquileres por la que claman millones de argentinos y especulan con un debate legislativo sobre un plan de estabilización.

Es obvio que a la chicana de Alberto Fernández le responde con otra chicana el macrista Cristian Ritondo:

Tenemos récord de ingresos de dólares por exportaciones en los primeros 5 meses del año gracias al campo. (...) Dejen de mentirle a la gente y de sembrar odio (...) el problema de fondo es que ustedes no tienen ni rumbo ni plan. Tenemos récord de ingresos de dólares por exportaciones en los primeros 5 meses del año gracias al campo. (...) Dejen de mentirle a la gente y de sembrar odio (...) el problema de fondo es que ustedes no tienen ni rumbo ni plan.

El titular del bloque CC-ARI en Diputados, Juan Manuel López: “No se entiende por qué el Presidente está tan efusivo. No se entiende de quien habla. El campo argentino quiere certidumbre cómo cualquier otro argentino señor Presidente. No grite, gobierne”.

Los diputados del bloque de diputados Córdoba Federal emitieron un durísimo comunicado en el que expresaron:

“No salimos de nuestro asombro ante las expresiones del Presidente de la Nación echándole la culpa de la crisis –esta vez– al sector agropecuario”.

“El Gobierno nacional busca permanentemente culpables fuera de su interna. Pero es esa interna la que hace que no exista gobierno y la causa por la cual no aciertan con ninguna medida, y de que el país esté como está”.

“Por un lado, el Gobierno nacional convoca al diálogo y, por otro, no paran de decir barbaridades, culpando a los demás de sus desaciertos”.

bloque pro.jpg Bloque de diputados nacionales del PRO desafiando a Alberto Fernández a un debate parlamentario por un plan para salir de la crisis.

Oficialismo

Volvamos al citado Martínez, quien responde al ex jefe del mismo bloque, Agustín Rossi, hoy día a cargo de la inexistente AFI (supuesta inteligencia gubernamental):

Hemos encontrado en Juntos por el Cambio, a veces, una actitud totalmente cerrada ante la posibilidad de cualquier tratamiento, y en otros casos hemos podido establecer inclusive puntos de acuerdo. La ley de incentivos a la construcción la sacamos con el apoyo del PRO y no de la UCR, y como contrapartida, la ley de Cannabis la pudimos sacar con votos del radicalismo y no del PRO. Otros proyectos también los sacamos por unanimidad, como industria automotriz, con la mayoría de los bloques opositores acompañando. En otras ocasiones supimos construir agenda con bloques opositores que no son Juntos por el Cambio en temas importantes como las asignaciones especificas para la cultura y la comunicación. Además de otros temas que no tienen tanta trascendencia mediática, como los referidos a la salud, uno histórico, como la ley de VIH, con varias iniciativas que perdieron estado parlamentario y que incluso pudimos aprobarlas y lo hicimos con acuerdo con sectores opositores; y más recientemente la ley de cuidados paliativos que es otra ley importante. Hemos encontrado en Juntos por el Cambio, a veces, una actitud totalmente cerrada ante la posibilidad de cualquier tratamiento, y en otros casos hemos podido establecer inclusive puntos de acuerdo. La ley de incentivos a la construcción la sacamos con el apoyo del PRO y no de la UCR, y como contrapartida, la ley de Cannabis la pudimos sacar con votos del radicalismo y no del PRO. Otros proyectos también los sacamos por unanimidad, como industria automotriz, con la mayoría de los bloques opositores acompañando. En otras ocasiones supimos construir agenda con bloques opositores que no son Juntos por el Cambio en temas importantes como las asignaciones especificas para la cultura y la comunicación. Además de otros temas que no tienen tanta trascendencia mediática, como los referidos a la salud, uno histórico, como la ley de VIH, con varias iniciativas que perdieron estado parlamentario y que incluso pudimos aprobarlas y lo hicimos con acuerdo con sectores opositores; y más recientemente la ley de cuidados paliativos que es otra ley importante.

En defensa de Fernández también salió el kirchnerista Pedro Salas, de la Sociedad Rural de Córdoba, que nada tiene que ver con la Sociedad Rural Argentina pero siempre confunde con el nombre.

“El Estado va a tener que generar instrumentos en defensa de la moneda. (...) No es lo mismo el productor que el exportador. Desgraciadamente, tenemos un comercio exterior muy monopolizado, sobre todo nosotros que somos el primer exportador mundial de aceite y de harina de soja. Y desde el Estado no está la posibilidad de imponer una medida coercitiva que obligue a la liquidación de divisas”.

Salas recordó lo sucedido, en 2008: “Hasta los mismos lecheros salieron a tirar la leche a la ruta para defender a los sojeros. Hoy ni los ganaderos chicos, medianos, ni el frente lechero, el productor de frutas o de verduras está orientado en la misma situación porque están en otra realidad. Ellos ya cosecharon, ya están tranquilos, ya cobraron, el resto tiene que seguir trabajando en el campo todos los días”.

Datos en serio

Mucho más interesante que tanto blablablá resultan algunos conceptos de la consultora Equilibra, de la que participa Diego Bossio:

crisis-cambiaria.jpg Números para Alberto Fernández.

"El déficit primario del 1er. semestre trepó al 1,0% del PBI, (rojo de 0,4% en 2021 y leve superávit en 2019), y el gobierno sobrecumplió con la meta FMI sobre el déficit primario semestral por unos AR$ 74.000 millones." "Tras crecer a un ritmo de 14% real en los primeros 5 meses del año, el gasto primario apenas creció 1% en junio. Así, las erogaciones promedio de los últimos 3 meses pasaron de crecer 12 puntos por encima de los ingre-sos tributarios a hacerlo 5 puntos." "Las reservas netas (RIN metodología FMI) cerraron ayer en US$ 3.488 millones, sumando sólo US$1.162 millones en lo que va del año. Si tomamos las RIN a precios corrientes y no contabilizamos los DEGs del FMI (que se utilizan sólo para pagar servicios de deuda al FMI), las reservas netas que miden el verdadero “poder de fuego” del BCRA se tornan negativas en unos US$ 1.300 millones." "Estimamos que quedan en manos de los productores aproximadamente 25,5 millones de toneladas de soja (US$ 14.600 millones). Si suponemos que quedará un stock final de soja de 7,5 millones de toneladas al final de esta campaña (en línea con el promedio de las dos últimas campañas), restarían comercializarse 18 millones de toneladas, equivalentes a aproximadamente US$ 10.300 millones a los precios actuales." "Si bien la proporción que representa la soja retenida por los productores respecto de la producción y el stock inicial de la presente campaña es apenas superior al de la campaña previa (55,5% vs. 54,6%), tanto la producción como el stock inicial son sensiblemente inferiores. El ritmo de liquidación de agrodivisas viene por encima al de la campaña previa."

