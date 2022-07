Economista alerta por "multicrisis" y caída institucional

Crudo diagnóstico sobre la situación política y económica de la Argentina realizó el reconocido economista Luis Palma Cané, en momentos en que el dólar blue no encuentra techo y surgen todo tipo de rumores sobre la culminación del mandato de Alberto Fernández. El especialista resumió la situación con su experiencia personal: “esta crisis que sufre el país no la he visto en 50 años de profesión".