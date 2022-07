"Con el dólar a $320 estás en condiciones de dolarizar ya"

Ahora, el Banco Central también tiene activos, que suman US$72.000 millones, y luego tenés reservas internacionales netas por US$3.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? El activo neto del Banco Central es US$75.000 millones.

Es decir, tenés activos por US$75.000 millones y pasivos por US$35.000 millones Es decir, tenés activos por US$75.000 millones y pasivos por US$35.000 millones

Las leliqs son un título público y podrías swapearlo contra otro título público en un país que no va a tener más inflación con su deuda reestructurada y en el que todo se va a hacer en dólares. Es de mejor calidad y no lo vas a licuar.

Ahora tenés que rescatar la base. Con los dólares del BCRA, podés rescatar US$3.000 millones, por lo que te quedan otros US$10.000 millones, pero te quedan US$50.000 millones en bonos. Si esos bonos cotizaran al 20%, puedo dolarizar. Me lo daría cash una institución financiera internacional de las más prestigiosas del mundo".

Frente a la pregunta concreta de Fantino si ya contaba con el OK de Estados Unidos para dolarizar la economía, desafió: "¿Quérés que te muestre el celular?"

"¿Estarían dispuestos a apostar a Argentina?", repreguntó el conductor. Milei desarrolló: "¿Y a vos qué te parece? Los títulos de Argentina cotizan al 20%. Sri Lanka acaba de defaultear y cotizan entre el 40% y el 50%. Quiere decir que vos ponés la guita ahí y con solo que alguien quiera hacer las reformas y pensar que 2+2 es 4, valdrían por lo menos el doble. Acá la diferencia es que yo sí sé equilibrio general con stock y flujos".

"La dolarización es un proceso en el que vos reformás todo el sistema financiero y pasar de la banca francionario a la Banca Simons. Con US$10.000 millones les sacamos la maquinita a los criminales de los políticos. Los principales beneficiarios de la maquinita es la casta política de chorros, parásitos e inútiles. La estafa es la emisión monetaria para financiar el déficit. Con eso nos afanaron 11 puntos del PBI en los dos primeros años de este gobierno. Por eso los políticos no quieren soltar la maquinita", aceleró.

"Esto es el final de la inflación. Lo que estoy proponiendo en este momento, en tu cara, es que no haya más inflación y que estos políticos basura que tenemos no nos estafen más con el impuesto inflacionario.

Hace 70 años que nos están rompiendo la cabeza con la inflación. ¡Basta! ¡Se terminó! Se acabó la joda de la inflación. Es una estafa de los políticos. Además, la inflación es el impuesto al pobre: le pega entre 25 y 30 veces más", disparó Milei luego de otro día de furia en la City porteña.

Javier Milei sobre la convertibilidad

Luego, hablando sobre el 1 a 1, Milei no se olvidó del "fracasado hiperinflacionario de Chascomús":

"Durante el gobierno de Menem se hicieron reformas promercado. Una de esas reformas clave fue la convertibilidad, que le sacó la maquinita a los políticos. Era una regla monetaria muy dura e interesante porque ganaba elecciones, exterminó la inflación y tenía algo muy fuerte que era que toda la estructura contractual de la economía estaba montada sobre esa regla, pero no había hecho la reforma del sistema financiero, por lo cual eras endeble a una corrida. ¿Pero qué pasó? Cuando los políticos chorros se quedaron sin financiamiento, les importó un rábano, la independencia del Banco Central, la regla, los contratos hechos en eso y la rompieron toda con tal de seguir afanando.

El 2001 no fue culpa del 1 a 1. No fue un problema monetario. El corazón del problema fue el déficit fiscal. La corrida arranca cuando el hiperinflacionario fracasado de Chascomús dijo: 'Yo no digo que hay que defaultear, pero qué lindo sería no pagar la deuda'. Hablo del socio del golpe. Hablo de Raúl Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario de Chascomús. El que dijo que un poquito de inflación estaba bien, dejó 5.000% y se fue como una rata del gobierno El 2001 no fue culpa del 1 a 1. No fue un problema monetario. El corazón del problema fue el déficit fiscal. La corrida arranca cuando el hiperinflacionario fracasado de Chascomús dijo: 'Yo no digo que hay que defaultear, pero qué lindo sería no pagar la deuda'. Hablo del socio del golpe. Hablo de Raúl Alfonsín, el fracasado hiperinflacionario de Chascomús. El que dijo que un poquito de inflación estaba bien, dejó 5.000% y se fue como una rata del gobierno

¿El padre de la democracia? Con el tiempo se va a juzgar lo que hizo junto a Eduardo Duhalde en el 2001 y 2002. Y no te olvides que las condiciones sociales de hoy son muchísimo peores que las 2001 y 2002. Tenés más pobres, más indigentes, tenés reventado el salario como el más bajo de Latinoamérica, un desesquilibrio monetario que es el doble al del Rodrigazo con las dinámicas de los activos financieros en línea con la hiper del 89.

¿Por qué todavía no revienta? Porque los revoltosos están están adentro y son parte, pero en el 2001 se pusieron de acuerdo hasta que se llevaron puesto a la convertibilidad para que los chorros de la política sigan robando".

Más contenido en Urgente24

Dólar turista: Preocupa en el sector el desconocimiento del Gobierno

C5N con el dólar a $318: "Andate a LCDTM, Fernández"

Dólar C5N: "Nunca vi esta pobreza, necesitamos shock y devaluación"

El ABC de la alimentación antienvejecimiento para tener "más años disfrutables"

Tras fake news en el campo, vuelven los machos del off