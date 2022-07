En LN+ el dólar ya fue: "Hay que adelantar elecciones"

Esto fue lo que salió a colación a partir de la entrevista que mantuvo con el ex candidato a Vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto. El miembro de Juntos por el Cambio disparó al aire: "Acá pareciera que vamos a una situación de mayor agravamiento. Estaba mirando el dólar a $322 (la cotización de ese horario) y eso significa que los mercados no responden porque no hay confianza por la falta de liderazgo político".