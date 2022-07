Dólar rumbo a $400: Sugieren adelantar las elecciones

Live Blog Post

12:40 - "La única solución es el artículo 88 de la Constitución Nacional"

"Uno trata de ser lo más prudente posible. Lo que está pasando tiene que ver con la falta de decisión. El mercado decide lo que vos no decidís. Es historia argentina", comenzó Juan Napoli, presidente de Valores, al aire de LN+.

"Creo que la discusión pasa por otro lado y no importa si devaluás o no. Cuando ya entregaste a todos los funcionarios que no funcionan, después venís vos", ultimó.

Napoli agregó: "Esto ya no depende de Batakis. La única solución, para mí, está en el artículo 88 de la Constitución Nacional: anticipar las elecciones o que un funcionario se haga cargo hasta el período electoral".