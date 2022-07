El portal bonaerense Letra P reveló:

El supremo más famoso, Ricardo Lorenzetti, asiste desde lejos a este nuevo capítulo de la batalla que libra el kirchnerismo contra el máximo tribunal: como muestran las imágenes exclusivas que obtuvo Letra P este martes, el magistrado aprovechó la feria judicial, que se extenderá hasta el 29 de julio, para irse de vacaciones a Londres (Reino Unido), donde pasea en bermudas para soportar la ola de calor que golpea a Europa. No es el único: su compañero Carlos Rosenkrantz descansa también en el exterior, concretamente, en Estados Unidos, según pudo saber este portal

image.png Ricardo Lorezenetti en la Abadía de Westmister, Londres, según el periodista Gonzalo Prado, de Letra P.

El gobierno no llega a 2023

El gobierno no solo no llegó a 2023 sino que tampoco llegó a julio. La falta de dólares es dramática y torna muy complicado el segundo semestre para su gobernabilidad y para imponer decisiones clave por parte de la principal referente del espacio.

Por segunda vez en tan solo 4 días, Clarín insistió con una misma idea: “No llegan”.

El columnista Eduardo Paladini volvió a filtrar rumores de los pasillos de Casa Rosada. En este caso, a partir de los videos de CFK contra el Máximo Tribunal mientras el dólar llegaba a $300 y ardían los celulares en la City porteña por llamados de funcionarios de Balcarce 50 y del BCRA para declarar un virtual feriado cambiario:

"Bueno, son palabras... Pero no se va a modificar la Corte, porque no están los números. Y Cristina no va a ir presa, porque va a seguir siendo senadora, como Menem", completó el funcionario con la misma sonrisa. Pero la mueca se desdibujó cuando describió la situación actual del Gobierno/país. Dato: el blue no había llegado a los $ 300.

"Se acabó la plata. Quedan 10.000 millones de pesos para emitir, del monto que permitió el FMI, que es nada. Hay que ver cómo pasar agosto y septiembre", agrega, ya serio, y rememora indirectamente una de las frases que inmortalizó el entonces ministro de Economía Alvaro Alsogaray, a fines de los 50: "Hay que pasar el invierno".

El dirigente siguió con su diagnóstico: "En esos meses se vienen los vencimientos de deuda en pesos y la revisión del Fondo. Y ya no hay manera de dibujar los números como hizo Guzmán". Como contó Clarín, hasta septiembre la ministra Silvina Batakis debe buscar en el mercado 3 billones de pesos con los que se fue financiando el déficit. A favor del Gobierno, muchos de esos bonos están en manos de la ANSeS.

Pero la soja no se toca ni con el dólar a $300

Si bien la ministra de Economía, Silvina Batakis, intenta que se liquiden los granos en silobolsas, el campo pide rebaja de retenciones a partir de determinada cantidad de toneladas.

Varios funcionarios nacionales se oponen y el acuerdo se demora. Esto retroalimenta las expectativas de devaluación que llegan hasta $400 por dólar para diciembre 2022, por lo que “el productor debe sentarse arriba la mercadería y no vender hasta que el mercado aclare, así no hay segundo semestre, no liquida ni el loro”.

El economista referente en la economía agropecuaria, Salvador di Stéfano, analizó: “Al productor le ponen retenciones excesivas, una brecha muy elevada, el precio de los repuestos de maquinarias y equipos a dólar contado con liquidación y, si algo faltaba, le cobrarán un monto fijo por la semilla que utilizan. ¿No es mucho? Después le van a pedir que liquide”.

“No recomendamos vender soja a los productores por dos razones: la brecha hace que se queden con menos dólares en la mano y el impacto del ajuste por inflación al 100% cambia la dinámica de las decisiones comerciales”, concluyó en su informe de este martes 19 de julio.

