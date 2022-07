Live Blog Post

"Se necesita una corrección cambiaria"

El economista Guido Lorenzo, de la consultora LCG, consideró que "ya se hace más evidente la necesidad de una corrección cambiaria", es decir, una devaluación que funcione como elemento de estabilización.

Y si bien advirtió sobre su impacto, estimó que la alternativa a no devaluar "es que el dólar y los precios sigan escalando". Lorenzo calculó un piso de inflación del 90% para este año, con la posibilidad de que alcance los "3 dígitos" dado el atraso cambiario, y la recomposición de tarifas, salarios y haberes.

"Estabilizar no es la panacesa, no te va a llevar a una desaceleración fuerte ni nada. Pero es necesario porque si no, la inestabilidad se da de forma constante", dijo Lorenzo en diálogo con el canal A24.

"Va a ser traumático, porque vamos a tener un sendero de inflación más alto, pero vas a tener el control de la nominalidad de la economía. De lo contrario va a haber incertidumbre y una situación que no puedas controlar", dijo.

"El ajuste es recesivo y te deja un piso de inflación más alto. Pero no si no lo hay, el ajuste lo hace el mercado o el FMI, porque no te van a dar los números (del programa) y vas a tener que poner un dólar más alto", dijo.