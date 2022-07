Darío Martínez dijo que el formulario para subsidios servirá "para otros asuntos"

Darío Martínez consideró el sector que ya no será subsidiado "sabe que no puede tener la energía subsidiada y que probablemente no haya hecho ni la inscripción". "El objetivo principal de la medida es hacer un uso más inteligente de los servicios. Y la única manera de no derrocharlo es con justicia social", agregó. "El decil de ingresos más altos de la Argentina va a ser frente al costo pleno de la energía, no va a seguir subsidiado y esta es la primera etapa de la segmentación tarifaria", aclaró. Pese a esto, Darío Martínez recalcó que "es importante que todos se anoten para seguir recibiendo los subsidios en electricidad y gas".