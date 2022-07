Enigmático mensaje de Juan Grabois: ¿a quién va dirigido?

En el mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Grabois escribió sin filtro:

"Si tenés que mensajear a escondidas al Grupo Clarín porque no te bancás la discusión... dejaste de ser militante para convertirte en operador".

Y añadió: "A nosotros con carpetazos, amenazas y allanamientos no nos mueven un pelo. Seguimos en lucha porque Salario Universal es Justicia Social".

Si bien en su mensaje no nombra a nadie en particular, en las redes sociales no tardaron en llegar las especulaciones, y varios usuarios señalaron que el tuit podría estar dirigido al mismísimo Alberto Fernández.

Otros especularon con que los mensajes están dirigidos Luis D' Elia, ya que en las últimas semanas ha publicado una serie de mensajes en contra de Grabois, entre ellos, una denuncia pública en la que asegura que Juan Grabois es "amigo y socio de Pepín Simón" y que su "jefe político" es Horacio Rodríguez Larreta.

De todos modos, no faltó espacio para la ironía, y tras su publicación, Juan Grabois recibió respuestas como: "Pelea de corruptos, estoy impactada... La lucha es por tus bolsillos, por tu gran ego... Y el tipo no arroba, discusión entre cagones supongo".

Cuál fue la última nota que publicó Clarín

En su tuit, Juan Grabois nombre explícitamente al "Grupo Clarín", y si bien el multimedios vienen publicando noticias e información sobre los dichos del dirigente social y el pedido por el Salario Básico Universal, resulta difícil saber cuál fue la noticia que llevó al líder social y disparar su enigmático y filoso tuit.

Aún así, la última nota publicada ayer por Clarín fue una columna de opinión que se titula: "Cristina Kirchner asume el control de un Gobierno que sigue sin ideas", nota que nombra a los movimientos sociales y a Grabois.

En esa nota de opinión, hay un intertítulo que reza: "piqueteros en alerta" y en ese sentido, agrega:

"Los verdaderos dueños de la calle, las organizaciones sociales que son parte del Gobierno y las que no lo son, también están unidos por el espanto que les genera la amenaza de quitarles la administración de 1.300.000 planes sociales y de organismos cuyas cajas son inconmensurables".

Y sigue: "El repentino despertar opositor de Juan Grabois, referente de la UTEP, sumándose a la protesta que encarna la izquierda de Eduardo Belliboni, podría medirse por el agravamiento de la situación social. Pero tendría una motivación extra. Fernanda Miño, dirigente que responde a Grabois, maneja una caja de unos $70 mil millones con el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso creado con la idea de urbanizar e integrar barrios populares. No es casual que su perfil opositor recrudeciera después que la ministra Batakis anunciará que se sentará sobre todas las cajas del Estado y las irá deliberando, según el caso".

A su vez, otra de las última notas publicada por el diario se publicó hace dos días, y se tituló: "La economía ya no da resultados para Grabois, la clase media ni a los mercados".

Entre otras cosas, en esa nota se explica que la ministra Batakis "no está a favor de un Ingreso Básico Universal como proponen Grabois y dirigentes de la izquierda. Un pago de $ 23.000 a 7 millones de personas tendría un costo anual equivalente el déficit fiscal que la Argentina se comprometió este año con el FMI y que todavía no sabe si podría cumplir: 2,5% del PBI".