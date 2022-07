Bancado por Bergoglio, Juan Grabois disparó contra la UCA

La columna publicada por el especialista de la UCA se tituló: "No es con un salario básico universal que saldremos de la pobreza ni se reducirán las desigualdades", y en ese sentido, el experto explicó que si bien toda ayuda a los sectores más pobres en contexto de crisis constituye una medida éticamente justa y socialmente necesaria, esta política no sólo no tendría efectos significativos en materia de bienestar, sino que además tendería a agravar las causales del problema.