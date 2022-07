C5N con dólar a $301: "El tema del día son los colectivos"

image.png Paro de colectivos.

Sin embargo, tan sólo unos minutos después, Llorente tuvo que informar la nueva subida del dólar, que había llegado a los 300 pesos. "El dólar ilegal, blue, como quieran llamarlo, ha llegado a su máximo histórico. Ya tocó los 300 pesos. La sensación que uno tiene es que lo van a equiparar con el CCL. Está a 309 pesos, me parece que la idea es ir allí", aseguró el conductor.

"El dólar que hay que mirar con atención es el CCL, que es el dólar por el cual liquidan las empresas. Es el dólar que se referencia en los precios que vemos en la góndola. Hay que tener mucho cuidado. Me parece que esto es una corrida, es una movida muy especulativa. Hay que ver cómo reacciona el Gobierno frente a esto, es muy probable que el Banco salga a comprar e intervenga en el mercado. Me parece que están buscando una devaluación muy fuerte algunos sectores", cerró Llorente, que al igual que Ballester, no brindó un análisis más profundo y continuó con otro tema.

Lo mismo ocurrió una hora más tarde, cuando C5N se vio en la obligación de informar acerca del nuevo techo al que llegó el dólar, de 301 pesos. Llorente volvió a tomar la posta: "El dólar ilegal, blue, libre, como quiera llamarlo. 301 pesos. Pero preste atención a este, el CCL 308 pesos. Este es el dólar de referencia, el dólar Banco Nación 135.35 pesos. La brecha está a más del 100%, es una barbaridad, es especulación pura. Acá me parece que el Estado debe intervenir". Tras otro breve comentario, el ciclo continuó con los tuits de Alberto Fernández.

Quien tomó una postura diferente fue, llamativamente, Jorge Rial. A diferencia de sus colegas, que se esforzaron en recalcar que la subida era del dólar ilegal y de la brecha con el oficial, el conductor de Argenzuela remarcó su preocupación. "La cámara debería estar dando vueltas y en vez de buscarme a mí buscar un dólar, porque se fue a 300 (...) 301 el dólar blue. Esto nos toca absolutamente a todos", argumentó Rial.

Por otro lado, el panelista Mauro Federico compartió esta postura: "Hoy hablábamos con Carlos Heller que es diputado nacional del oficialismo y uno de los economistas que tiene el Frente de Todos, y minimizan el impacto que tienen, porque dicen ‘Es apenas el 3% del mercado, es un microclima’, pero la verdad es que todos hablamos de esto".

Es mentira que es minoría, esto le pega a todos y es un estado de ánimo Es mentira que es minoría, esto le pega a todos y es un estado de ánimo

https://twitter.com/C5N/status/1549456322898411525 AHORA | DÓLAR BLUE A $300

El análisis de @SergioChouza para C5N.https://t.co/vWrNUevRwi — C5N (@C5N) July 19, 2022

A pesar de lo anteriormente destacado, es menester indicar que C5N sí realizó un análisis más exhaustivo de la subida del dólar, pero este fue corrido de la pantalla. En su lugar, se trasladó a Twitter, donde el economista Sergio Chouza encabezó un space en Twitter (una charla en vivo y en directo a la que pueden sumarse los usuarios) brindando su punto de vista respecto a lo sucedido.

-------------

Más contenido en Urgente24:

All Together Now, el hito de BBC que Tinelli quiere replicar

Patricia Bullrich ansiosa: "Yo me quiero hacer cargo ya"

Axel Kicillof anunció 50.000 créditos en cuotas con tasa 0%

Un día de furia al que el Gobierno respondió con ombliguismo

50 mil dólares a la basura: insólita historia en tiempos de crisis