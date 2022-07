Axel Kicillof anunció 50.000 créditos en cuotas con tasa 0%

En ese orden destacó que "no haya diferencias entre municipios, ni por color político ni entre Conurbano ni interior" y resaltó que el proyecto lleva el mismo presupuesto que del que dispone la Comuna. "Hay obras que como no se ven y es difícil hasta cortar cinta o facturarse electoralmente no se hacen nunca, pero le cambian la historia a un pueblo, pero no se llevaban adelante"