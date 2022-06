Provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof en 'Modo Scioli'

Ninguno de ellos ha dejado de tener su cabeza y sus acciones en el municipio al que le pidieron licencia.

Sin embargo, en las recientes semanas, ese efecto se hace aún más notorio.

Son ministros que comparten actividades locales en sus comunas a la par de los intendentes interinos que ellos dejaron cuando aún era una incógnita si la ley de las reelecciones se iba a aprobar.

Además, ellos utilizan las redes sociales para promocionar más lo que sucede en sus distritos de origen que las tareas propias que ahora llevan adelante.

Por supuesto que la intensidad de lo descripto no impacta de la misma forma en todos los casos.

Esto se observa, en principio, en los jefes comunales del Frente de Todos pero también en el caso de Jorge Macri, actual ministro de Gobierno porteño quien parece haber decidido enfocar su futuro en la Ciudad Autónoma y ya no en el municipio Vicente López, donde su influencia es aún muy notoria.

Marzo 2023

Hay varios casos de quienes le han puesto fecha de regreso a sus comunas. Se habla de marzo del 2023, siempre que no suceda algún imprevisto y las batallas internas del Gobierno Nacional no obliguen a retornos acelerados

La salida del ahora ex ministro de la Producción, Matías Kulfas, tras el sainete del off de récord por la no-construcción del gasoducto Néstor Kirchner se han convertido en la más clara señal que Alberto Fernández, en el final de su camino, no está dispuesto a bancar a los más cercanos.

Y Kulfas lo era desde antes del Grupo Callao.

La vara distinta

Los funcionarios 'albertistas' tienen un destino muy distinto cuando se 'equivocan' que los 'cristinistas'. Los ejemplos sobran.

De lo contrario, no puede entenderse los fundamentos de la permanencia de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad bonaerense luego de haber tratado públicamente de borracho al jefe de Estado.

Y no fue la primera vez que lo desafió. Por ahora, imperturbable.

Ni hablar de otros casos. El incumplimiento de la orden presidencial para no viajar al exterior en plena pandemia por parte de Luana Volnovich y Martín Rodríguez no tuvo ninguna consecuencia. Allí sigue ella firme en la titularidad del PAMI. La vara es distinta.

A esta altura, ya habrán tomado nota los que soñaban con el nacimiento del 'albertismo'.

Quizá esa sea la razón fundamental que procesaron los dos ministros más cercanos a Alberto Fernández con territorio en sus espaldas: Gabriel Katopodis (San Martín) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social).

Ellos son quienes vienen tendiendo puentes con La Cámpora, por ende con Cristina.

En su momento, ambos la desafiaron, pero eso, en los tiempos de la política pasó hace mucho tiempo. Hoy se necesitan. Unos para no poner en riesgo sus distritos, ella para sostener encolumnados los territorios detrás de su figura.

3 casos

El caso de Hurlingham quizá sea más complejo que San Martín.

En la capital provincial de la pequeña y mediana empresa -cuando éstas existían- a Katopodis lo reemplaza internamente un hombre de su confianza: Fernando Moreira. En cambio, Zabaleta se fue y su comuna quedó en manos de un dirigente de La Cámpora. Trasciende que él ya habría comenzado los planes de retorno. Para refugiarse en su tierra adoptiva -aunque la real siempre fue Morón-, donde hasta le cambiaron el logo a la Municipalidad y la planta baja del palacio se ha convertido en un amontonamiento de empleados sin demasiada claridad sobre las tareas que tiene que hacer.

image.png Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham bajo licencia para estar en el Ministerio de Desarrollo Social, visitó a CFK.

Ahora se los llama 'orientadores'. Hasta para indicar dónde queda el baño. Beneficios del Estado Presente.

En Escobar, Ariel Sujarchuk, hoy a cargo del Ente que administra la estratégica Hidrovía, jamás dejó de poner el ojo y el cuerpo en su distrito.

Si hasta cuando concurre 'de visita', casi a diario, ocupa el sillón del intendente y su despacho. Mientras las tareas navegables lo ocupan, la firma la ejerce 'Beto' Ramil, su alter ego. Hasta se decidió a crear oficinas de Hidrovía en la propia Municipalidad.

En sus redes sociales suele compartir las actividades de la comuna con más ahínco que las de su cargo nacional. Todo es posible, menos alejarse del 'refugio'.

De Malvinas a Lomas

Tampoco el ministro de Infraestructura bonaerense Leonardo Nardini, pierde distancia de Malvinas Argentinas.

Es cierto que allí, en el día a día, tienen mucha injerencia política el senador provincial Luis Vivona y la intendente interina, Noelia Correa. Pero la figura de Nardini tiene su taquilla y no es cuestión de desaprovecharla. Sobre todo en tiempos en los que arrecian las dudas sobre el destino del oficialismo.

Algo similar sucede con el Jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde. Su desembarco con aroma a intervención en la provincia de Buenos Aires no significó un distanciamiento de Lomas de Zamora. Al contrario.

Y, sobre todo, en las últimas semanas se lo ha visto más que activo en mostrar actividades en su distrito. No se especula con un regreso inmediato, porque es uno de los anotados para proyectar la sucesión del actual gobernador, gracias a sus vínculos con La Cámpora y un entramado de intendentes y legisladores que lo acompañan en distintas secciones electorales.

image.png Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora bajo licencia y actual jefe de Gabinete bonaerense.

El caso Merlo

En Merlo, Gustavo Menéndez hoy al frente de las empresas del Grupo Provincia, ha pedido licencia y quien lo reemplaza interinamente es su hermana Karina. El apellido Menéndez no se aleja del territorio ni por un segundo.

Los números que se manejan puertas adentro dan cuenta de una alquimia que asoma imbatible en el distrito con mayor electores de la 1ra. Sección Electoral: Cristina Kirchner - Menéndez.

La realidad de recostarse sobre sus comunas también impacta en aquellos intendentes que siguen al frente del gobierno local y no han pedido licencia. Son la mayoría de los casos, y en tiempos como éste mucho más.

Se suele desempolvar el método vecinalismo para que los alcances de la gestión sean lo que prevalezcan sobre la coyuntura política. Aunque esta nunca es ajena.

En especial en el conurbano, donde se mezcla mucho la realidad nacional en el humor de la gente. Incluso, por encima de lo provincial.

Por aquella cuestión eterna de la invisibilidad del gobernador de turno a la hora de identificar responsabilidades.

image.png Gustavo Menéndez, intendente de Merlo.

Axel Kicillof

Cuando asumió, Axel Kicillof, tal como en su momento María Eugenia Vidal, intentaron darle una impronta propia a su gestión, para cambiar “la lógica bonaerense”. No pudieron.

A una se la llevó puesta la realidad del gobierno nacional que la contenía (y combatía).

Al actual mandatario, este momento hasta quizá lo favorezca. Las múltiples internas y la necesidad de blindar los territorios le podrían abrir la puerta para buscar su reelección sin demasiada discusión.

En definitiva, tal como suele explicar un experimentado dirigente bonaerense con varios cargos en sus espaldas, “hoy Axel está más en modo Scioli”.

Si de supervivencia se trata, el ejemplo es muy concreto. Quedó claro aún más, este último fin de semana pasado.

