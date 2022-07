“Los antibióticos matan la capa de bacterias que está en la herida. Crece una capa de tejido nuevo, pero también tienes tejido muerto y bacterias muertas. Con DIM, como las bacterias en realidad no mueren, no hay una capa de tejido muerto ni bacterias muertas, por lo que el cierre es más rápido”, explicó Kushmaro a The Times of Israel.

image.png

Los científicos del Departamento de Ingeniería Biotecnológica de Avram y Stella Goldstein-Goren de la universidad israelí publicaron sus hallazgos en la revista revisada por pares Pharmaceutics.

Ahora están trabajando en el desarrollo de un ungüento para animales y también están explorando si la sustancia extraída de las verduras beneficia la salud de especies no humanas al ser administrado como aditivo alimentario.

Esperan tener un producto aprobado para animales dentro de cinco años, aunque el objetivo a largo plazo es probar DIM en heridas humanas y lanzarlo como un nuevo enfoque medicinal.

A pesar de que el químico ya se usa en algunos tratamientos contra el cáncer, llevará tiempo desarrollar un nuevo uso y recibir la aprobación. Kushmaro calcula que pasará más de una década antes de tener un producto apto para las personas.

No obstante, “esta idea de bloquear la comunicación entre las bacterias de alguna manera es prometedora”, aseguró el investigador.

image.png Doctora Karina Golberg, parte del equipo del profesor Ariel Kushmaro de la Universidad Ben-Gurion, Israel.

Fuente: The Times of Israel

