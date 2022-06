Créditos UVA: Diputados busca una salida para los deudores

Nosotros no tomamos un crédito para realizar un negocio inmobiliario. No queremos dejar de pagar, queremos que nos ayuden y que encuentren una herramienta que nos permita cumplir de una manera sustentable en el tiempo nuestra obligación Nosotros no tomamos un crédito para realizar un negocio inmobiliario. No queremos dejar de pagar, queremos que nos ayuden y que encuentren una herramienta que nos permita cumplir de una manera sustentable en el tiempo nuestra obligación