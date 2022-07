Arde C5N: Jorge Rial vs. Waldo Wolff tras supuesta amenaza

De esta manera, Jorge Rial dejó en claro el propósito de su llamado, que era lograr que Waldo Wolff repudiara al aire de C5N el supuesto accionar de Daniel Vila. A partir de eso, la tensión se elevó, puesto que Wolff continuó insistiendo con que no le correspondía dar una opinión sin conocer la versión de Daniel Vila, mientras que Rial adujo tal inacción a una antipatía hacia su persona por cuestiones ideológicas.

image.png Waldo Wolff pertenece al partido Propuesta Republicana.

"Yo tengo la obligación de hacer lo que hice, que es ponerme a tu disposición. ¿Vos querés que la Comisión te reciba? Te lo dije, te lo puse, lo tenés por escrito. Yo te recibo y vos hacés tu denuncia, que es política, porque nosotros no tratamos temas penales. Se te va a escuchar y la comisión va a determinar. Después yo puedo tener una opinión mía personal, otro puede tener otra. Desde lo institucional tenés abierta la comisión", espetó Wolff.

Sin embargo, Jorge Rial, quien no se conformaba con la respuesta que le daba su interlocutor, continuó insistiendo: "Ante la repercusión que está teniendo, rápidamente decís Che, estamos preocupados con que uno de los más importantes dueños de los medios, cuyo valor más importante es la libertad de expresión de los periodistas, acaba de amenazar a un periodista. Rápidamente, eso es lo que decía, como lo hicieron en otros momentos".

"Estoy cumpliendo mi rol institucional y me pongo a disposición tuya. Te propongo, cuando termines tu programa, tenés mi teléfono, me llamás y yo te recibo y convoco a la Comisión de la Libertad de Expresión", insistió nuevamente Waldo Wolff.

image.png

Lejos de llegar a un consenso, el tira y afloje no mermó, hasta que Jorge Rial explotó:

"Waldo, me amenazaron al aire, Daniel Vila, que tiene un poder enorme. Ustedes sacan rápidamente comunicados en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Ahora, un periodista argentino en vivo es amenazado y tengo que ir yo, sacarte al aire, pedirte por favor. ¿No te preocupa, en un país democrático, uno de los más importantes empresarios de medios de comunicación que labura de esto -y que además tiene la empresa de energía Edenor-, no te hace ruido que haya amenazado a un periodista?"

No podés decir que 'Sí' porque no soy de te agrado, si yo me llamara Wiñazki o Lanata te tirás de la ventana del Congreso. No podés decir que 'Sí' porque no soy de te agrado, si yo me llamara Wiñazki o Lanata te tirás de la ventana del Congreso.

image.png La Comisión de Libertad de Expresión.

"A mí me hace ruido tu preocupación, por eso te recibo y tenés mi garantía que voy a exhibir dentro de los atributos que yo tengo como político y como Presidente de la Comisión, voy a exhibir todo lo que a vos te ha ocurrido y te voy a recibir y te voy a dar todas las garantías que dentro de mis atributos vas a tener. Más que esto no puedo hacer", respondió Wolff, que volvió a recordarle a Rial que necesitaba escuchar la versión de Vila.

El periodista de C5N y el diputado no lograron ponerse de acuerdo, hasta que la conversación finalizó luego de una chicana del periodista, Diego Brancatelli, quien le preguntó a Waldo Wolff si debía reunirse con el Embajador de los Estados Unidos. El legislador, quien desde hacía rato quería dar por terminada la comunicación, aprovechó la ocasión y se despidió.

