“La CNV hoy solo ve el agente intermediario, pero ellos sienten que les falta información y Cosentino se resistía a dar información o a imponer una norma que obligue a los agentes de bolsa a dar esa información. Obviamente, afuera”, completó Laborda.

“Sebastián Negri, cristinista recalcitrante, va a asumir en la CNV y va a tratar de imponer esa medida”, insistió.

image.png Cepo importador, dólar CCL récord y suspensión de operaciones en fábricas.

¿CFK también va por Miguel Pesce y Marcó del Pont?

El 20 de junio, en Avellaneda, la vicepresidenta Cristina Kirchner había dicho:

“Tenemos que hacer un esfuerzo para debatir y para entender cómo debe articular el Estado en sus distintas áreas y también con las leyes que se necesitan porque por eso hay una ley en el Congreso que se impulsó en el Senado y que ahora está en Diputados de crear el fondo para el Fondo. Esto apunta fundamentalmente a los que habían fugado pero claro, nadie la quiere aprobar en Diputados digo. En Senado la discutimos y obtuvo media sanción.

Y también otra discusión que estamos dando actualmente en el Senado sobre el secreto fiscal porque hay una… es un yeite maravilloso. O sea: en el Banco Central te dicen 'no, hay secreto bancario'. Los de la Comisión Nacional de Valores te dice: 'no, hay secreto bursátil'. Y la señora AFIP te dice: 'no, hay secreto fiscal'. Entonces, los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta

Muchachos, este es un Estado estúpido, un Estado donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNV con la información que tiene la AFIP para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina. La han estafado y todos tienen miedo. No, que no puedo hacer eso porque hay secreto… sí, es cierto que existen pero tampoco hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas para desarmar lo que ha constituido una verdadera estafa de los argentinos”.

¿Qué sigue ahora, la renuncia de Miguel Pesce del BCRA y de Mercedes Marcó del Pont de la AFIP?

