Dólar blue acelerado, marca un nuevo récord histórico

Con la cosecha gruesa atrás, el campo de paro y sentado sobre los granos hasta que el gobierno o el mercado decidan qué hacer con la brecha cambiaria, el tipo de cambio a $300 piso se consolida, así como también una inflación anual por encima del 80%.

El economista agropecuario Salvador di Stéfano proyecta:

El mejor escenario que tiene Argentina por delante es que la inflación se estabilice en torno al 90% anual y que los dólares alternativos no estén por encima de $400 a fin de año. Por más voluntad que pongan los funcionarios de Economía y el Banco Central, el problema es político. Falta confianza. Si alguien la consigue, acercarla a Balcarce 50 El mejor escenario que tiene Argentina por delante es que la inflación se estabilice en torno al 90% anual y que los dólares alternativos no estén por encima de $400 a fin de año. Por más voluntad que pongan los funcionarios de Economía y el Banco Central, el problema es político. Falta confianza. Si alguien la consigue, acercarla a Balcarce 50

Por su parte, el Riesgo País retrocede luego de estar cerca de tocar los 2.800 puntos básicos. En este momento, el índice elaborado por el banco JP Morgan se encuentra en los 2.729 bps.

BCRA con lo justo...

En cuanto a la participación de la entidad monetaria en el Mercado de Cambios -MULC-, Quintana asegura:

En otra jornada con demanda para el pago de energía en el orden de los US$ 100 millones, el BCRA terminó su actividad con compras por US$ 3 millones En otra jornada con demanda para el pago de energía en el orden de los US$ 100 millones, el BCRA terminó su actividad con compras por US$ 3 millones

Cepo, inflación 90%, dólar $400: ¿Se puede desatar una ola de despidos masivos?