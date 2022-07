shila-vilker.jpg Shila Vilker, de Trespuntozero, analizó la situación de Cristina Kirchner frente al nuevo plan económico.

La analista se refirió al silencio que mantiene la Vice sobre las últimas medidas y abrió un signo de interrogación sobre si Batakis fue, como se dijo en un inicio, una designación de consenso entre los socios del FdT, dado que no hay prueba de ello, que -a los ojos de Vilker- es algo muy necesario para generar la certeza de "apoyo político". En su única aparición pública tras la asunción de Batakis, CFK no se refirió ni aludió a la flamante ministra.

"La gran pregunta es si Cristina o no apoya. Porque hasta ahora, la idea de que esto es un acuerdo entre Cristina, Alberto Fernández y Sergio Massa aparece como un trascendido, pero no está la foto, no está el discurso. No hay posibilidad de una dirección económica si no hay un apoyo político y ese apoyo necesita de alguna clases de expresión: foto o discurso. Y eso hoy no está", dijo.

Respecto a la ministra, Vilker opinó que "la disyuntiva que tuvo Batakis fue contentar a los propios o calmar" a los mercados. "Eligió calmar, pero con una serie de señales que están moviendo el avispero entre los socios del Frente de Todos, en los más cercanos a Cristina, lo más cercanos a la izquierda", dijo.

Por otro lado, la también encuestadora dijo que en sus mediciones, así como la figura de Guzmán era reconocida como más cercana a Alberto Fernández, la de Batakis era percibida como más en línea con la Vice, lo que anticipa una dificultad, al menos ante la opinión pública, para que ella se diferencie de la ministra de Economía como lo había hecho con su antecesor.

