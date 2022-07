C5N con el dólar a $318: "Andate a LCDTM, Fernández"

Fue allí que Brancatelli tomó la palabra y expresó: "Lo que hay que tratar de encontrar, la solución, los que saben, es que no existan esas ventanas. Un dólar único, un dólar promedio y que todo valga lo mismo, no sé cómo. Los que saben tienen que tomar esa decisión". Sin embargo, el periodista afín al kirchnerismo siguió adelante y lanzó una fuerte crítica al Gobierno, recordando las palabras de la vocera de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, quien había indicado que "el dólar blue no tiene impacto en la economía real".