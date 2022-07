Los Wolff, Massa, Larreta: 3 arqueros y cambio de camiseta

Ya que estamos con las curiosidades, es posible recordar que Wolff padre también fue arquero, aunque del Club Atlético Atlanta, el de Villa Crespo.

Y Sergio Massa también presume de jugar de arquero. Si bien nació y se crió en el municipio de San Martín, no estuvo en Chacarita Juniors, tal como sí fue el caso de Javier Milei, otro ex arquero, pero afirma conocer el trabajo de los Wolff.

En el caso de Wolff padre, el viaje le permitió tomar distancia de las críticas que recibía en el PRO 'halcón', donde lo cuestionaban por haberse cruzado al PRO 'paloma'. Al menos eso fue lo que aparecía en los chats 'amarillos'.

En concreto, de Mauricio Macri / Patricia Bullrich, Waldo Wolff ingresó al circuito Horacio Rodríguez Larreta, según esos comentarios. Wolff considera que no ha cruzado líneas rojas, que no cambió de camiseta y que su objetivo consiste en que JxC regrese al poder. No todos aceptan la explicación. Arrojan dardos que ponen a prueba qué tan buen arquero fue el padre de Marco.

marco wolff4.jpg Marco Wolff en entrenamiento.

---------------------------

Más contenido en Urgente24

Otro cachetazo a las reservas y Batakis busca apurar liquidación de cerealeras

La segunda chance de Macri en un país "aterrorizado"

El ABC de la alimentación antienvejecimiento para tener "más años disfrutables"