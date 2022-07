La segunda chance de Macri en un país "aterrorizado"

Puertas adentro, afirman que los vecinos reaccionaron positivamente a la presencia del ex presidente. Hubo selfies y reacciones positivas de la gente. Mauricio Macri quiso caminar más de lo que estaba previsto, hablando con la gente que se le acercaba. Paradójicamente, se trata de un método replicado en estas semanas por el presidente Alberto Fernández. Se lo vio de buen humor, buscando el contacto con quienes se cruzaba, una actitud que no fue habitual durante los años en que fue presidente de la Nación.

La pregunta es: ¿buscará revancha en 2023? Las encuestas siguen marcando un elevado rechazo de la sociedad hacia el ex presidente. Pero afirman que lo decidirá recién en marzo o abril del año que viene...

Un recorrido que no es el primero

La primera incursión con aires de campaña de Mauricio Macri en PBA se produjo el 9 de junio en una caminata sorpresiva por Monte Chingolo junto con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, con quien visitó comercios y una casa recuperada del narcotráfico en Monte Chingolo.

15 días después, el ex presidente estuvo en ciudad de La Plata con María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y el intendente Julio Garro. Los tres hicieron una recorrida que duró casi dos horas, hablaron con los vecinos y comerciantes y fueron bien recibidos. Fue el regreso de los timbreos, una estrategia del PRO para tomar contacto con la gente.

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dos candidatos a presidente por el PRO hasta el momento, mantienen desde hace meses las recorridas por distintos lugares del conurbano y del interior bonaerense para intentar posicionarse y sumar votos en un distrito electoral clave.

Tras mostrarse con Grindetti y Ritondo, dos precandidatos del PRO a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Macri le prometió a Santilli, el postulante apoyado por Rodríguez Larreta, que también se sumará en breve a una recorrida por un distrito bonaerense.

Las caminatas de Macri en la provincia son, también, una señal hacia la interna del PRO. No sólo ante eventuales competidores por la candidatura presidencial, como Rodríguez Larreta y Bullrich, sino también porque sus acompañantes tienen sus propias aspiraciones electorales y parecen contar con el aval de Macri: Grindetti y Ritondo, para la gobernación bonaerense, y Vidal podría ser candidata a la Presidencia o a jefa de gobierno porteño.

Con la visita con Santilli, Macri podría mostrar un mayor equilibrio interno entre los postulantes del PRO para suceder a Axel Kicillof. Le faltaría compartir alguna actividad con Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y candidato a gobernador de Bullrich.

¿Equilibrio interno?

Ayer por la tarde, Macri participó de la reunión por zoom que realizó la mesa nacional de Juntos por el Cambio, donde se continuó analizando la situación del país y el posicionamiento de la oposición. Se trata de un dilema complejo, ya que si levantan el perfil, el electorado les pedirá soluciones; y si se esconden, pueden ser evaluados como cobardes.

"Que los tiempos constitucionales no nos correspondan no siempre es una respuesta que una población aterrorizada por el presente pueda comprender fácilmente", comentó un dirigente vinculado al ex presidente a un medio económico.

La visita a Ituzaingó, distrito que en varias ocasiones Juntos por el Cambio estuvo cerca de ganar, aún no está confirmada. En las legislativas del año pasado la coalición opositora, que llevó de candidato a concejal a Gastón Castelnuovo, ganó la general por una diferencia que no llegó al 2%, y ese antecedente le permite a JxC soñar con la victoria.

Castelnuovo acompaña la candidatura del larretista Diego Santilli a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y como Cristian Ritondo es el candidato más cercano a Macri, es allí donde pondría el "equilibrio" en un territorio de la primera sección electoral, que además es vecino de Hurlingham, bajo el liderazgo de Lucas Delfino, y Tres de Febrero, bajo el actual intendente, Diego Valenzuela, otras dos localidades donde Juntos por el Cambio espera ganar.

