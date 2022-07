Por otra parte, el sindicalista, quien está acusado de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero, apuntó contra el macrismo: "No tengo duda de que Mauricio Macri tiene que ir preso, María Eugenia Vidal, [el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo] Villegas, Garro. No tengo dudas que todos los que me hicieron espionaje a mí y a mi familia tienen que ir presos. Parecía los tiempos de la dictadura militar", disparó.

En ese marco, afirmó que su causa legal fue "netamente política" para correrlo de su "carrera sindical" y amplió: "Esas cosas me pasaron por ser un dirigente gremial, sindical y natural. Por ser un dirigente que nunca me casé políticamente con nadie, por ser un dirigente que siempre defendió los derechos sagrados de los trabajadores".

"Lo que pasa es que mucha gente toca de oído o habla por hablar. Me difamaron, me tiraron al horno con el fuego encendido. Sigo parado porque no tengo nada que ocultar. No le tengo que rendir examen absolutamente a nadie, al único estoy dispuesto a rendirle examen es a la Justicia, por más que dude como ciudadano de qué tipo de Justicia hay en la Argentina", sentenció Medina.

