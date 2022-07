Carlos Melconian: "Es una economía peor que berretalandia"

"El que pone una moneda es porque el primer día se asegura el retorno. No se puede equivocar. Le pide barbaridades de retorno. Agarra a los quebrados, a los muertos, a los que venden mal, a los que se van. En cambio, si vos recreás las expectativas, empieza la competencia por quedarse con un negocio y con una inversión. Esa parte es esencial", explicó el economista, que suena en la danza de nombres para suceder a Martín Guzmán.

Para Melconian, la tensión cambiaria de la semana estuvo "muy vinculada a evitar discusiones de las más serias con el Fondo Monetario que ocurrirán en enero". Al respecto, manifestó: "Se han cambiado las metas trimestrales sin cambiar las metas anuales que son muy difíciles".

Indicó además que el problema viene de mucho antes, cuando el Gobierno "no tomó nota" de la derrota electoral legislativa del pasado 14 de noviembre. "Al día siguiente, tenían que desempolvar un manual que evitara represiones adicionales de presión, que mantuviera tranquilidad financiera, un acuerdo con el Fondo cumplible, que el dolar acompañe en su devaluación cotidiana a la tasa de inflación, la recuperación tarifaria y demás", explicó.

"El proceso acumulativo de no utilizar el manual de supervivencia precipitó alguna toma de decisiones que no son las indicadas. Más allá de estos cuatro días de manejo cambiario y de sortear el tema del endeudamiento en pesos con la emisión monetaria, es un partido que no está terminado ni mucho menos", añadió Carlos Melconian.

En ese sentido, el economista cuestionó que el Gobierno "convirtió a la administración en la entrada a un periodo de durar y llegar, en donde las aspiraciones son más bien buscar un instinto de supervivencia para llegar a la otra orilla que de pensar en cuestiones grandilocuentes".

Por último, el referente de la Fundación Mediterránea recordó que "un programa de estabilización exitoso con crecimiento económico simultáneo fue la convertibilidad que tenía contenido y apoyo político".

"El batallón de gente de ese equipo iba a la raíz de los problemas, no buscaban parches para salir del paso. Hay que estar arriba de la pista. Cuando termina la discusión chicanera, política y el barullo, bajás el telón y te ponés a laburar, no hay grieta que valga. Está todo inventado. El tema es a dónde querés llegar", planteó.

"El éxito del programa no es un plan de estabilización de la paz de los cementarios, es que la estabilidad conviva con la recreación de un clima de la vuelta del dinero de los argentinos y de la confianza", concluyó el economista.

