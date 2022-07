Lo cierto es que el expresidente del BCRA, Martín Redrado, dijo a la prensa en las últimas horas que "este es un momento de un feriado cambiario encubierto. Lo que hemos tenido estos tres días esta paralizado el mercado cambiario. Las normas que ha dictado el Banco Central no le han permitido importar desde piezas, productos que hacen al sistema productivo”.

Redrado dijo que el nuevo cepo instaurado por el Banco Central “está hecho con algún grado de mala intención porque estas medidas se toman un viernes a la noche y se explican a los bancos durante el fin de semana para que puedan implementarlas”.

Hoy los bancos están paralizados. De todas maneras es una medida que puede durar una semana, si no vamos a ir al supermercado y no vamos a encontrar fideos porque el paquete viene del exterior. Es una medida extremadamente cortoplacista y marca la imprevisión que ha habido en materia de importaciones de energía

image.png Expectativa en el mercado por el ingreso de Sergio Massa al Gabinete Nacional. Alberto Fernández y Martín Guzmán hablan y hablan pero ya nadie los escucha.

Sergio Massa jefe de Gabinete y Aduana, ejemplo clave

Mientras se instala en la City Porteña la idea de que Massa desembarque en la Jefatura de Gabinete, reina el escepticismo. Es que las primeras 72 horas serán clave para analizar designaciones, reorganización y plan. Sin eso, no hay dirigente que logre resistir la ola de pesos que se le pueden venir encima para cambiar por dólares.

El ejemplo de Guillermo Michel como nuevo titular de la Dirección General de Aduanas (DGA) es clave para entender lo que busca el mercado.

Desde un comienzo, Michel ordenó una serie de operativos que, por ejemplo, puso en una situación muy complicada a los importadores de equipos para minar criptomonedas. Eso le permitirá recuperar al Estado unos US$5 millones.

A su vez, desplazó a varios funcionarios del organismo; limitó la licencia sin goce de haberes otorgada en su momento a la abogada María Isabel Rodríguez; se le concedió al abogado Rubén Cesar Pave licencia sin sueldo en su respectivo cargo de Planta Permanente y designó ascendió a un hombre clave: el licenciado Gabriel Fernando Peraggini de operador de control aduanero a director de Investigaciones.

"Tenemos un año de gestión, no podemos poner gente improvisada o que tiene solo estos dos años que pasaron de experiencia al frente de operaciones que son centrales para el cuidado de divisas u operativos ordenados por la Justicia o la AFI, por ejemplo. Tiene que ser sí o sí un equipo que sepa qué botones tocar y a quiénes llamar para gestionar de una manera ordenada pero con celeridad", dijeron desde Aduana a Urgente24.

Lo que está haciendo quien fuera el N°2 de Ricardo Etchegaray en la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner es lo que busca el mercado para el plan económico.

Lo único que quedó claro por estas horas es que la Administración Nacional se quedó sin financiamiento y la disparada inflacionaria/devaluatoria limita la capacidad de emisión monetaria.

Llegó el momento de un relanzamiento y efecto de shock sobre las expectativas económicas. El Frente de Todos no tiene margen para el debate interno y a Fernández ya no lo acompañan ni los gobernadores.

