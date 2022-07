En primer término, la encuesta plantea un escenario por espacio político. En este caso, Juntos por el Cambio lidera la intención de voto con el 32,1%, relegando al oficialista Frente de Todos a un segundo puesto, con el 28,6%. No muy lejos, a menos de 6 puntos, se ubica La Libertad Avanza, el frente que lidera el libertario Javier Milei, que se lleva el 22,8%. El resto de las opciones no llega a los 2 dígitos, aunque se destaca que un 5,6% votaría en blanco, impugnaría su sufragio o no concurriría a votar.