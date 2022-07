Javier Milei contra Jaime Rosemberg: "Mentiroso"

Cerca de la vicepresidenta y desde el entorno de Milei calificaron de “disparate” la versión, e insistieron en que “no existió”. Pero en los últimos días una tercera fuente indiscreta juró haber visto días atrás a Karina Milei, hermana y mano derecha del economista, en el primer piso del Senado, donde está el despacho de la vicepresidenta, además de la administración y el bloque del Frente de Todos en la Cámara alta."

En su video de respuesta, Milei afirmó que no se reunió con CFK, dijo que no precisa reunirse con nadie para difundir sus propuestas, que son públicas, y que la acción de Rosemberg fue una "opereta" que atribuyó a 'Harry el Sucio' (por Horacio Rodríguez Larreta), que consigue que "no se hable de la economía ni de la aceleración de la inflación", que son los temas decisivos hoy día en la agenda argentina.

No es la primera vez que Milei embiste contra periodistas ni es la primera vez que periodistas lanzan versiones que involucran a Milei cometiendo el error de exponerse a lo que ocurrió con Rosemberg porque no lo llaman previamente para conocer su versión de los hechos.

Hay quienes, en el periodismo, creen que los periodistas deben gozar de libertad para especular y hasta desinformar porque es parte del juego de la libre expresión, y cuestionan a Milei como un autoritario.

Hay gente en La Libertad Avanza que reivindica el derecho a identificar con nombre y apellido a quienes, desde su punto de vista, realizan ciertas especulaciones para beneficio de alguien en particular (el caso Rodríguez Larreta, en este caso, supuesto rival de Milei).

Hay gente en la política que teme enfrentarse a los medios y periodistas más conocidos, aún cuando estos puedan difundir imprecisiones; y viceversa.

Podría afirmarse que ambos bandos son irreconciliables.

Milei acompañó su posteo con la siguiente frase sobre el periodista:

Desmintiendo al operador y mentiroso de Jaime Rosemberg quien montó desde La Nación una burda opereta en mi contra impulsada por Harry, el sucio. Parece que les molesta mucho hablar de los problemas del País y Harry está más ocupado en ensuciarme que en sacar a los K y terminar con la miseria y la inflación. Desmintiendo al operador y mentiroso de Jaime Rosemberg quien montó desde La Nación una burda opereta en mi contra impulsada por Harry, el sucio. Parece que les molesta mucho hablar de los problemas del País y Harry está más ocupado en ensuciarme que en sacar a los K y terminar con la miseria y la inflación.

