Oscuro panorama: economía en picada y alta inflación

Bossio, ex titular de Anses, también afirmó que la inflación es el principal problema que sufre el país que "no solo repercute en el funcionamiento de la economía sino también en las variables sociales”. Además arriesgó el preocupante nivel de inflación que le depara a la Argentina. “Esperamos para este año una inflación del 80% como piso. No hay indicios de un plan económico para bajar sustancialmente los niveles inflacionarios”.