A mí lo que más me preocupa de la casta política es su desconexión con la realidad; gente que nunca en su vida trabajó en el sector privado y el mejor ejemplo es Batakis, que tiene el CUIL invicto en el sector privado. No es la única, eh... La pseudo oposición tiene muchos de esos parásitos. De esos parásitos hay por todos lados

Hablando sobre el salario básico universal que intenta imponer el kirchnerismo, el libertario insistió: "Este experimento ya se probó en Finlandia y fracasó".

Con la inflación rozando el 10% mensual en julio, Milei criticó:

"No tienen noción del riesgo en el que estamos. Hoy, el desequilibrio monetario es el doble del que teníamos en la previa al Rodrigazo. Con el Rodrigazo, la inflación se multiplicó por 6 y la pobreza se multiplicó por 5.

Si eso sucediera hoy, vos tenés una situación en la que si multiplicaras por 6 como en el Rodrigazo, la inflación sería del 510% y no podés multiplicar la cantidad del pobres por 5 porque ya tenés 50%

¿Sabés cómo se resuelva el problema cuando la aritmética no te da? A las piñas".

"Pero esto tiene solución. El crecimiento económico y bajar la inflación dejaron de ser un milagro. De hecho, hace poco presenté todo mi programa económico en Córdoba y voy a terminar definitivamente con la inflación porque voy a eliminar el Banco Central. Tengo la convicción y tengo los números que van a dar qué hablar", completó.

