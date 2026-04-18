León XIV le baja el torno al choque pero Donald Trump y JD Vance lo hicieron global

Pero al menos quedó en claro que León XIV no es un invento de Trump, algo que se había adjudicado el Presidente estadounidense.

vance trump.webp Donald Trump y JD Vance, enojados con León XIV.

The Wall Street Journal

Matthew Avery Sutton es autor, entre otros libros, de «Tierra elegida: Cómo el cristianismo forjó Estados Unidos y los estadounidenses lo transformaron». Profesor titular de la cátedra Claudius O. y Mary Johnson y director del Departamento de Historia de la Universidad Estatal de Washington, redactó un contenido muy interesante en The Wall Street Journal acerca de la relación entre la Casa Blanca y el Vaticano, a partir de la ruptura de Donald Trump y JD Vance con León XIV.

Algunos conceptos a tener en cuenta:

##"En cada elección desde 2016, Trump obtuvo la mayoría del voto católico blanco, aumentando su porcentaje en 2024 a cerca del 60%. Sin embargo, bajo estos resultados electorales positivos, el ambiente puede ser tenso. Muchas de las acciones del presidente sugieren valores que no concuerdan con los de los presidentes que lo precedieron; y, como han demostrado papas recientes, tampoco concuerdan con los valores de la Iglesia Católica."

##"Durante la primera campaña presidencial y el primer mandato de Trump, el Papa Francisco señaló que el Evangelio exhorta a los cristianos a construir puentes, no muros (fronterizos). Trump emitió un comunicado en el que afirmaba que, si el ISIS atacaba el Vaticano, Francisco desearía que él fuera presidente. Pero la verdadera escalada del conflicto se ha producido en los últimos meses. El papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, ha demostrado ser muy astuto políticamente. Parece haberse asegurado de que, cuando habla, los obispos estadounidenses generalmente lo respaldan. Ha instado a los obispos a defender los derechos y la dignidad de los inmigrantes y refugiados, y estos han respondido presentando alegatos legales ante la Corte Suprema en su nombre."

##"Cuando Trump prometió destruir la civilización iraní, reducirla a la Edad de Piedra, León XIV calificó su retórica de «inaceptable». Predicó contra la «ilusión de omnipotencia» y pidió el fin de la «idolatría del yo y del dinero» y «basta de guerras»."

##"El escepticismo del papa sobre la justificación del gobierno para la guerra llevó a Trump, a diferencia de cualquier presidente en los últimos 100 años, a presentar al Vaticano como un adversario en lugar de un aliado. Jamás, ni siquiera en el apogeo del anticatolicismo estadounidense, un presidente en ejercicio había atacado al papa de esta manera."

##"Trump se atribuyó el mérito de la elección de León XIII como papa y afirmó que León XIII era "terrible para la política exterior". Dijo que no quería "un papa que criticara al presidente de los Estados Unidos".

##"El secretario de Estado católico, Marco Rubio, ha guardado silencio, dejando que conversos recientes como JD Vance le sermoneen al papa sobre su supuesta ingenuidad teológica. «Creo que es muy, muy importante que el papa sea cuidadoso cuando habla de temas teológicos», explicó Vance esta semana. Mientras tanto, el Papa estadounidense se niega a ser amordazado. Y lo ha dicho muy claramente.

##"El martes, el Papa reiteró su comprensión fundamental de los valores cristianos. «El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, la injusticia y las mentiras», escribió. «Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los arrogantes ni los orgullosos». Estas declaraciones se produjeron apenas un día después de que una imagen de Trump caracterizado como Cristo se hiciera viral. Leo dejó a criterio de sus seguidores discernir a quién se refería."

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