La obnubilación de la derecha de Italia hacia el presidente Donald Trump parece haberse roto para siempre, así como la amistad política entre el estadounidense y la primera ministra Giorgia Meloni. Esto, motivado por la negativa del gobierno de Fratelli d’Italia a enviar embarcaciones a Ormuz y por las declaraciones insolentes contra el Papa proferidas por el actual inquilino de la Casa Blanca.
SALE POR TIRANTE
Donald Trump desencandila a Giorgia Meloni por su irreverencia contra el Papa León XIV
Trump arremete contra Giorgia Meloni tras que la primera ministra italiana lo cruzara por un posteo irreverente contra el papa León XIV.
El reciente mensaje en Truth Social de Donald Trump contra el papa León XIV, a quien acusó de “progre”, fue interpretado por parte de Roma como una ofensa, sintiéndolo como la gota que colmó el vaso en la serie de desacuerdos con la política exterior de Washington.
Meloni ya venía mostrándose inconforme con las andanzas del republicano, incluso antes de decidir que no enviaría los buques italianos para escoltar la misión estadounidense en Ormuz en el marco de la guerra contra Irán que estaba generando un alza de los precios internacionales del crudo y una crisis de suministro global de petróleo.
“En la relación con Trump, ella pensó originalmente que él podía ser un recurso, y quizá lo fue, porque podía aparecer como la persona que podía mediar entre el resto de Europa y Trump”, dijo Roberto D’Alimonte, profesor emérito de ciencias políticas de la Universidad de Florencia.“ Pero poco a poco se ha convertido en un lastre. Creo que ella aprovechó lo que dijo sobre el papa para hacer una declaración firme y tomar distancia. No podía hacer otra cosa”, sentenció ante The New York Post
Todo este tiempo, la líder de la ultraderecha intentó mantenerse al margen de las intervenciones militares de Trump y de las recurrentes amenazas del republicano a soberanías de otros países. Pero, cuando él embistió contra el máximo exponente de la Iglesia Católica, ella decidió que ya era suficiente.
Entonces, Meloni decidió salir en defensa del pontífice estadounidense diciendo: “Encuentro inaceptables los comentarios del presidente Trump sobre el Santo Padre”.
Trump contra Meloni: "la inaceptable es ella"
Después del pronunciamiento de Giorgia Meloni para respaldar al Papa, el presidente Donald Trump, claramente despechado, arremetió contra la primera ministra italiana, diciendo que no había hablado con ella “en mucho tiempo”, que estaba enojado por su falta de participación en la guerra de Irán y precisó estar “escandalizado por ella”, añadiendo: “Pensé que era valiente, pero me equivoqué”.
"Giorgia Meloni no quiere ayudarnos en la guerra, estoy impactado", dijo Donald Trump al medio italiano Corriere della Sera, donde también intentó provocar al público con un "¿le gusta a la gente que su presidente no haga nada para conseguir petróleo?".
Por su parte, en otro round del con el papa León, Trump lanzó: “no entiende y no debería hablar de guerra porque no tiene idea de lo que está pasando, no entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado”.
Su nuevo posteo contra Prevost ocurrió en la misma jornada en que el pontífice visitaba un hogar para mayores de las hermanitas de los pobres de Annaba, en Argelia, donde san Agustín fue obispo entre los años 396 y 430. Al respecto, el papa agustino recordó que “el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras, pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios”.
León XIV ha estado desafiando la retórica belicista de Estados Unidos e Israel al calificar de “inaceptable” la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar toda la “civilización” iraní, y al pedir un alto al fuego en Líbano.En uno de sus discursos, invitó a "hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra".
Sus declaraciones y la referencia directa a la congresistas estadounidenses ocurre justamente en un momento en el que dentro del Capitolio se debate iniciar el impeachment (juicio político) o usar la Enmienda 25 para destituir a Trump bajo supuesta insania o traición a la patria, por haber iniciado una guerra en Irán sin autorización del legislativo.
"Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro", dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.
El pontífice invitó a "rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz".
"Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzad, Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", agregó.
Semanas atrás, el papa León XIV, ciudadano estadounidense y peruano de corazón, instó a los líderes mundiales a deponer las armas y optar por la paz, y a abandonar el “deseo de dominar a los demás”. Tales palabras definitivamente reflejan el actual pensamiento de la Santa Sede, que no se ha distanciado mucho de su predecesor Francisco, el cual se intensificó durante la Semana Santa.
En vísperas de Pascua, el Papa condenó abiertamente “la ocupación imperialista del mundo”, en una indirecta a Trump y Netanyahu, y advirtió que Dios rechaza las oraciones “de quienes hacen la guerra”. Semanas atrás, el Pontífice, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, dijo que la dominación militar es “totalmente ajena al camino de Jesucristo”, luego de que Pete Hegseth, el secretario de guerra de Trump, pidiera al pueblo estadounidense que ore “todos los días, de rodillas” por una victoria militar en Medio Oriente “en el nombre de Jesucristo”.
“Tendemos a sentirnos poderosos cuando dominamos, victoriosos cuando destruimos a nuestros iguales, cuando nos temen”, remarcó el Papa durante un sermón en la Basílica de San Juan de Letrán, informó The New York Times.
Qué dijo Trump sobre el Papa: lo tildó de estar a favor de Irán y de la "izquierda radical"
El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió contra su compatriota estadounidense en el Vaticano, sobre quien dijo que “es débil contra el crimen" y lo señaló por supuestamente estar a favor de que "Irán tenga un arma nuclear" —pese a que el pontífice solo se manifestó en contra de la guerra y abogó por un alto el fuego en Líbano—
En declaraciones públicas y a través de un posteo, Trump embistió contra el Papa estadounidense y declaró que este debería "dejar de complacer a la Izquierda Radical".
El presidente de Estados Unidos describió al papa como "DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior".
“Me cae mucho mejor su hermano Louis que él, porque Louis es todo un seguidor de MAGA”, afirmó Trump. “¡Él lo entiende, y Leo no!”, sentenció.
"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear", añadió Trump. "No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a sus presos, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, en nuestro país", fustigó.
"Y no quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, POR UNA VICTORIA APLASTANTE", arremetió Trump.
En el mismo posteo, Trump se atribuyó el mérito del nombramiento del papa León XIII, diciendo: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León XIII no estaría en el Vaticano". También afirmó que la Iglesia Católica eligió a un papa estadounidense porque "pensó que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump".
Las afirmaciones del líder de la Casa Blanca ocurren a pocos días de que el Papa calificara de “inaceptable” la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar toda la “civilización” iraní, e invitara a "hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra".
Días atrás, León XIV había condenado abiertamente “la ocupación imperialista del mundo”, en una indirecta a Trump y Netanyahu, y había advertido que Dios rechaza las oraciones “de quienes hacen la guerra”. Semanas atrás, el Pontífice, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, también había declarado que la dominación militar es “totalmente ajena al camino de Jesucristo”, luego de que Pete Hegseth, el secretario de guerra de Trump, pidiera al pueblo estadounidense que ore “todos los días, de rodillas” por una victoria militar en Medio Oriente “en el nombre de Jesucristo”.
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