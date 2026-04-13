El papa León XIV responde a Trump tras las calumnias: "No le tengo miedo"

POSTEO DE TRUMP CONTRA EL PAPA POSTEO DE TRUMP CONTRA EL PAPA FOTO: CAPTURA X

En declaraciones públicas y a través de un posteo, Trump embistió contra el Papa estadounidense y declaró que este debería "dejar de complacer a la Izquierda Radical".

El presidente de Estados Unidos describió al papa como "DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior".

“Me cae mucho mejor su hermano Louis que él, porque Louis es todo un seguidor de MAGA”, afirmó Trump. “¡Él lo entiende, y Leo no!”, sentenció.

"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear", añadió Trump. "No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a sus presos, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, en nuestro país", fustigó.

"Y no quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, POR UNA VICTORIA APLASTANTE", arremetió Trump.

En el mismo posteo, Trump se atribuyó el mérito del nombramiento del papa León XIII, diciendo: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León XIII no estaría en el Vaticano". También afirmó que la Iglesia Católica eligió a un papa estadounidense porque "pensó que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump".

Las afirmaciones del líder de la Casa Blanca ocurren a pocos días de que el Papa calificara de “inaceptable” la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar toda la “civilización” iraní, e invitara a "hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra".

Días atrás, León XIV había condenado abiertamente “la ocupación imperialista del mundo”, en una indirecta a Trump y Netanyahu, y había advertido que Dios rechaza las oraciones “de quienes hacen la guerra”. Semanas atrás, el Pontífice, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, también había declarado que la dominación militar es “totalmente ajena al camino de Jesucristo”, luego de que Pete Hegseth, el secretario de guerra de Trump, pidiera al pueblo estadounidense que ore “todos los días, de rodillas” por una victoria militar en Medio Oriente “en el nombre de Jesucristo”.

El Pentágono le dijo al principal diplomático del Papa que “se ponga del lado de Estados Unidos” en la guerra y el Sumo Pontífice tildó de "inaceptables" las afirmaciones de Trump sobre que arrasaría con la civilización iraní.

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Funcionarios del flamante Pentágono del gobierno estadounidense de Donald Trump intimidaron al Papa León XIV, quien viene expresando su pesar por el “inmenso sufrimiento del pueblo palestino en Gaza” y diciendo que “la guerra es un horror, la guerra ofende a Dios y a la humanidad”.

En una reunión acontecida en enero entre el cardenal Christophe Pierre y el subsecretario de Guerra para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Elbridge Colby, el propio funcionario del Pentágono advirtió que Estados Unidos tiene el poder militar para hacer lo que quiera y recomendó a la Iglesia ponerse de su lado.

Estados Unidos tiene el poder militar para hacer lo que quiera en el mundo... Más le vale a la Iglesia Católica tomar partido. Estados Unidos tiene el poder militar para hacer lo que quiera en el mundo... Más le vale a la Iglesia Católica tomar partido.

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El papa León XIV : "inaceptables" las afirmaciones de Trump sobre arrasar a Irán

Este martes, León XIV desafió aún más la retórica belicista al calificar de “inaceptable” la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar toda la “civilización” iraní, e invitó a "hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra".

Sus declaraciones y la referencia directa a la congresistas estadounidenses ocurre justamente en un momento en el que dentro del Capitolio se debate iniciar el impeachment (juicio político) o usar la Enmienda 25 para destituir a Trump bajo supuesta insania o traición a la patria, por haber iniciado una guerra en Irán sin autorización del legislativo.

Embed - El papa león XIV sobre la guerra de Irán: "Es inaceptable"

"Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro", dijo el papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El pontífice, quien emitió tales afirmaciones en italiano e inglés sin citar expresamente a Trump, invitó a "rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

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"Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzad, Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", agregó.

Qué dijo el Papa que enardeció completamente a la Casa Blanca

El papa León XIV, ciudadano estadounidense y peruano de corazón, instó a los líderes mundiales a deponer las armas y optar por la paz, y a abandonar el “deseo de dominar a los demás”. Tales palabras definitivamente reflejan el actual pensamiento de la Santa Sede, que no se ha distanciado mucho de su predecesor Francisco, el cual se intensificó durante la Semana Santa.

En vísperas de Pascua, el Papa condenó abiertamente “la ocupación imperialista del mundo”, en una indirecta a Trump y Netanyahu, y advirtió que Dios rechaza las oraciones “de quienes hacen la guerra”. Semanas atrás, el Pontífice, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, dijo que la dominación militar es “totalmente ajena al camino de Jesucristo”, luego de que Pete Hegseth, el secretario de guerra de Trump, pidiera al pueblo estadounidense que ore “todos los días, de rodillas” por una victoria militar en Medio Oriente “en el nombre de Jesucristo”.

“Tendemos a sentirnos poderosos cuando dominamos, victoriosos cuando destruimos a nuestros iguales, cuando nos temen”, remarcó el Papa durante un sermón en la Basílica de San Juan de Letrán, informó The New York Times.

J.D Vance, el católico apostólico romano del gobierno de Trump, levanta el guante

Las principales agencias de noticias de Estados Unidos le consultaron esta semana a los funcionarios estadounidenses sobre la versión de que el Pentágono intimidó al papa León XIV, y estos la rechazaron, afirmando que la reunión de enero con la Santa Sede fue "respetuosa y razonable".

Un portavoz del Departamento de Defensa desestimó las acusaciones calificándolas de "sumamente exageradas y distorsionadas".

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el último líder del mundo en ver al papa Francisco un día antes del fallecimiento, aseguró este miércoles que revisaría los informes relacionados con el presunto enfrentamiento.

En declaraciones desde Hungría, se le preguntó a Vance sobre las informaciones publicadas por The Free Press que alegaban que, en enero, se le había comunicado al cardenal Christophe Pierre que el Vaticano y la Iglesia Católica debían alinearse con las políticas militares de la administración Trump.

“Me gustaría hablar con el cardenal Christophe Pierre y, francamente, con nuestra gente, para averiguar qué sucedió realmente”, agregó Vance durante una visita a Hungría, y agregó: “Creo que siempre es una mala idea opinar sobre historias que no están confirmadas ni corroboradas, así que no voy a hacerlo”.

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