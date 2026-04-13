Trump, desencajado, expropia a Irán de Ormuz (bloqueo) y despotrica contra el Papa

En otro posteo, el mandatario estadounidense aseguró que, gracias al bloqueo estadounidense, se registró en Ormuz un tráfico marítimo récord desde el "cierre insensato". Pero, del lado iraní, lo niegan rotundamente.

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Como parte del bloqueo impuesto por EE.UU. en Ormuz, como contraofensiva al primero empleado por Irán, más de 15 buques de guerra estadounidenses están desplegados en aguas abiertas cerca de tal vía marítima para apoyar la operación, según un alto funcionario que habló con The Wall Street Journal.

Según un aviso a los marineros emitido por UK Maritime Trade Operations, organismo afiliado a la Marina Real Británica, se estaban aplicando restricciones de acceso marítimo a los puertos iraníes y las zonas costeras del Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y partes del Mar Arábigo.

"El bloqueo naval impuesto por el presidente Trump a Irán corre el riesgo de desestabilizar aún más una economía global ya castigada por semanas de guerra, convirtiendo un conflicto regional en una crisis financiera mundial que podría resultar más devastadora que los propios combates", señala la editorial de este lunes de The Wall Street Journal

El bloqueo estadounidense a los buques que entran o salen de los puertos iraníes provocará una mayor escasez de petróleo en un mercado ya de por sí ajustado, prolongará la presión sobre otras materias primas clave que transitan por el estrecho de Ormuz e inyectará una considerable incertidumbre en la economía mundial. El bloqueo estadounidense a los buques que entran o salen de los puertos iraníes provocará una mayor escasez de petróleo en un mercado ya de por sí ajustado, prolongará la presión sobre otras materias primas clave que transitan por el estrecho de Ormuz e inyectará una considerable incertidumbre en la economía mundial.

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"Los precios del petróleo subieron el lunes. Los precios del aluminio alcanzaron su nivel más alto en cuatro años ante el temor a una prolongada escasez de suministro en una región que produce casi una décima parte del suministro mundial de este metal industrial clave", agrega la agencia de noticias estadounidense sobre las repercusiones del bloqueo en el mercado.

El lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó que el cierre continuado de Ormuz (por donde fluye una quinta parte del comercio global de hidrocarburos y el 90% de los mercados asiáticos), es "sumamente perjudicial" para Europa. La Unión Europea está trabajando en planes como la flexibilización temporal de sus normas sobre subvenciones y el fomento de la coordinación entre los Estados miembros para la compra de gas, añadió.

“Sin duda, todos estamos peor”, afirmó Gordon Flake, director ejecutivo del Centro Perth USAsia de la Universidad de Australia Occidental.

Irán: el bloqueo en Ormuz es una "violación al alto al fuego"

Ahora bien, antes de la entrada en vigor de este bloqueo estadounidense, Irán había declarado que ningún puerto del Golfo Pérsico o del Mar de Omán estaría a salvo si sus puertos se veían amenazados, demostrándole a los países linderos sunitas que Teherán está dispuesto a escalar aún más con ellos, ya que los considera "traidores" por albergar bases estadounidenses y darle el visto bueno a Washington y Tel Aviv para esta guerra.

En concordancia con ellos, la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que cualquier aproximación de buques militares al Estrecho de Ormuz, bajo bloqueo iraní primeramente (antes del de EE.UU. y de la frágil tregua), sería considerada una violación del alto el fuego, según un comunicado citado por la agencia de noticias semioficial iraní Fars.

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En ese sentido, el martes a la noche, justo cuando se cumplía el plazo concedido por Trump a Teherán para aceptar la propuesta estadounidense y luego de su ultimátum de exterminar “a la civilización” iraní, Pakistán, el mediador, logró una tregua de quince días entre las partes y reabrir un canal de negociación a fin de evitar una escalada que arrastrara aún más a actores regionales.

Donald Trump calumnió al Papa León XIV por la guerra

Donald Trump arremetió el domingo contra su compatriota estadounidense en el Vaticano, el papa León XIV, sobre quien dijo que “es débil contra el crimen" y aseguró que no es "su fan", criticándolo por estar a favor de que "Irán tenga un arma nuclear" —pese a que el pontífice solo se manifestó en contra de la guerra y abogó por un alto el fuego en Líbano—

En declaraciones públicas y a través de un posteo, Trump embistió contra el Papa estadounidense y declaró que este debería "dejar de complacer a la Izquierda Radical".

El presidente de Estados Unidos describió al papa como "DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior".

TRUMP Y EL PAPA LEÓN Fotomontaje de Donald Trump y el papa León XIV. FOTO: NDA

“Me cae mucho mejor su hermano Louis que él, porque Louis es todo un seguidor de MAGA”, afirmó Trump. “¡Él lo entiende, y Leo no!”, sentenció.

"No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear", añadió Trump. "No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a sus presos, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, en nuestro país", fustigó.

"Y no quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente para lo que fui elegido, POR UNA VICTORIA APLASTANTE", arremetió Trump.

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En e lmismo posteo, Trump se atribuyó el mérito del nombramiento del papa León XIII, diciendo: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León XIII no estaría en el Vaticano". También afirmó que la Iglesia Católica eligió a un papa estadounidense porque "pensó que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump".

Las afirmaciones del líder de la Casa Blanca ocurren a pocos días de que el Papa calificara de “inaceptable” la amenaza del presidente Donald Trump de aniquilar toda la “civilización” iraní, e invitara a "hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra".

Días atrás, León XIV había condenado abiertamente “la ocupación imperialista del mundo”, en una indirecta a Trump y Netanyahu, y había advertido que Dios rechaza las oraciones “de quienes hacen la guerra”. Semanas atrás, el Pontífice, cuyo nombre de pila es Robert Francis Prevost, también había declarado que la dominación militar es “totalmente ajena al camino de Jesucristo”, luego de que Pete Hegseth, el secretario de guerra de Trump, pidiera al pueblo estadounidense que ore “todos los días, de rodillas” por una victoria militar en Medio Oriente “en el nombre de Jesucristo”.

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