Trump ordena el bloqueo del Estrecho de Ormuz tras el colapso de la paz con Irán

Bloqueo naval y control de peajes: La nueva estrategia de Trump

A través de su plataforma Truth Social, Trump ha endurecido su retórica, asegurando que Irán "no está dispuesto a renunciar a sus ambiciones nucleares" y que, por tanto, Estados Unidos está "listo para la acción".

Medidas inmediatas en alta mar

Bloqueo total: La Armada de EE. UU. impedirá la entrada y salida de embarcaciones en el Estrecho de Ormuz. Intercepción de buques: Se ha dado instrucción de localizar e interceptar cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado peajes a Irán. "Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar", sentenció el mandatario. Operaciones de desminado: EE. UU. afirma que sus destructores ya están operando en la zona para "despejar" el estrecho, una afirmación que el mando militar iraní ha negado tajantemente, advirtiendo de una "fuerte respuesta" ante cualquier incursión.

Lo más inquietante para la comunidad internacional es la advertencia de Trump de que las fuerzas armadas están preparadas para "acabar" con Irán en el "momento oportuno", sugiriendo que la vía militar directa es ahora la opción prioritaria sobre la mesa.

Impacto Regional: Líbano e Israel bajo fuego

Mientras la diplomacia se hundía en Pakistán, el conflicto terrestre ha continuado su escalada. Israel ha intensificado sus ataques en el sur del Líbano, alegando que el alto el fuego no aplica en su lucha contra Hezbolá, grupo respaldado por Teherán.

En la ciudad de Tefahta, al menos 13 personas murieron en un bombardeo reciente, sumándose a las seis víctimas reportadas en Maaroub. Esta ofensiva se produce en paralelo a la invasión terrestre que Israel reanudó tras los lanzamientos de cohetes de Hezbolá al inicio de las hostilidades.

A pesar de la violencia, se espera que el martes comiencen negociaciones en Washington entre Israel y el gobierno libanés para tratar el desarme de Hezbolá, una iniciativa que ya ha generado protestas masivas en las calles de Beirut.

Un conflicto con cifras devastadoras

Desde que la guerra comenzó formalmente el 28 de febrero de 2026, el costo humano y económico ha sido catastrófico para la región:

Irán: 3.000 fallecidos.

Líbano: 2.020 fallecidos.

Israel: 23 fallecidos.

Infraestructura: Daños permanentes en media docena de países y una crisis energética global debido al aislamiento del Golfo Pérsico.

¿Qué sigue ahora?

El ministro de Asuntos Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha instado a ambas potencias a mantener el compromiso de alto el fuego y ha ofrecido a su país como facilitador para un nuevo diálogo en los próximos días. Sin embargo, con el Estrecho de Ormuz bajo amenaza de bloqueo y los precios de la energía disparándose, el mundo observa con temor si el "momento oportuno" mencionado por Trump significará el inicio de una guerra total.

La pregunta que queda en el aire es qué países se unirán al bloqueo propuesto por el presidente estadounidense y si el régimen de Teherán cumplirá su promesa de responder con toda su fuerza militar ante lo que consideran una violación de su soberanía económica.

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