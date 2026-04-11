¿Otro revés para Trump? Según el último relevamiento del Pew Research Center, casi el 70% de los estadounidenses identifica el aumento del precio de los combustibles como su mayor temor, superando incluso la preocupación por el envío de tropas terrestres a Irán o ataques terroristas en suelo propio.
CARNE O METAL
La encrucijada de Trump: ¿Puede el precio de la gasolina frenar la invasión a Irán?
Además de las "locuras" de Trump, los precios de la gasolina son la principal preocupación de los estadounidenses en la guerra con Irán
Trump pierde terreno: confianza en picada
El dato político más alarmante para la Casa Blanca es la erosión de la imagen del presidente Donald Trump. La confianza en su capacidad para tomar decisiones acertadas sobre Irán ha caído al 35%, una cifra que refleja un desgaste significativo:
- Caída libre: La confianza bajó 12 puntos desde su campaña de reelección en 2024 y 9 puntos desde agosto de 2025.
- Deserción republicana: Incluso entre sus filas, la fe en su estrategia se desplomó 18 puntos desde 2024.
- El factor "Nafta": Los republicanos que sufren por el precio de la gasolina son los más críticos; solo el 56% de ellos apoya la política de Trump, frente al 86% de quienes no ven en el surtidor un problema.
- Víctimas civiles y la división moral
- La sociedad estadounidense está fracturada sobre la ética de la guerra:
- Un 45% cree que USA no está haciendo lo suficiente para evitar bajas civiles, frente a un 41% que lo avala.
- Existe un consenso bipartidista (69%) en que Irán tampoco protege a su población civil.
- Brecha generacional: Los jóvenes republicanos (18-29 años) son mucho más críticos: el 53% desconfía de la política de Trump hacia Teherán.
¿Un Irán nuclear tras la pólvora?
El objetivo estratégico de la guerra también está en duda. La opinión pública se divide en tercios exactos: un 27% cree que la acción militar hará más probable que Irán obtenga armas nucleares, otro 27% dice que lo hará menos probable, y un 29% sostiene que nada cambiará.
En términos humanitarios, el pesimismo impera: el 36% de los encuestados vaticina que el pueblo iraní estará peor tras el conflicto, mientras que solo un 25% vislumbra un futuro mejor para la región.
Los precios de la gasolina son la principal preocupación de los estadounidenses en la guerra con Irán
Desarrollo de la guerra
Los estadounidenses están divididos sobre si EE. UU. se esfuerza lo suficiente por evitar bajas civiles: el 41% dice que sí, mientras que el 45% afirma lo contrario. La mayoría de los republicanos (65%) aprueba el accionar estadounidense, mientras que una proporción similar de demócratas (68%) lo reprueba. Sin embargo, hay un amplio consenso (69%) en que Irán no está haciendo lo suficiente para prevenir bajas civiles.
Confianza en Donald Trump
La fe en la capacidad del presidente Donald Trump para tomar decisiones acertadas sobre Irán es baja: solo el 35% confía en su política, mientras que el 64% desconfía. Esta confianza ha caído 12 puntos porcentuales desde 2024 y 9 puntos desde agosto de 2025. Incluso entre republicanos, la confianza cayó 18 puntos desde 2024.
Perspectivas sobre el futuro de Irán
La opinión pública está fragmentada sobre si la acción militar impedirá que Irán desarrolle armas nucleares: el 27% cree que será más probable, el 27% menos probable y el 29% cree que la probabilidad será la misma.
En cuanto al bienestar del pueblo iraní, el 36% cree que estarán peor tras el conflicto, frente a un 25% que cree que estarán mejor. A pesar de estas dudas, el 77% de los estadounidenses considera que la acción militar contra Irán es un tema importante para ellos personalmente.
Preocupaciones principales
- El 69% de los ciudadanos está preocupado por el costo del combustible. Otras preocupaciones mayoritarias incluyen:
- Envío de tropas terrestres.
- Grandes cifras de bajas militares.
- Ataques terroristas en EE. UU.
- Expansión del conflicto fuera de Oriente Medio.
Mientras que el 58% de los republicanos espera que la guerra termine en seis meses, el 68% de los demócratas cree que durará mucho más.
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