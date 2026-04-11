La encrucijada de Trump: ¿Puede el precio de la gasolina frenar la invasión a Irán?

Desarrollo de la guerra

Los estadounidenses están divididos sobre si EE. UU. se esfuerza lo suficiente por evitar bajas civiles: el 41% dice que sí, mientras que el 45% afirma lo contrario. La mayoría de los republicanos (65%) aprueba el accionar estadounidense, mientras que una proporción similar de demócratas (68%) lo reprueba. Sin embargo, hay un amplio consenso (69%) en que Irán no está haciendo lo suficiente para prevenir bajas civiles.

Confianza en Donald Trump

La fe en la capacidad del presidente Donald Trump para tomar decisiones acertadas sobre Irán es baja: solo el 35% confía en su política, mientras que el 64% desconfía. Esta confianza ha caído 12 puntos porcentuales desde 2024 y 9 puntos desde agosto de 2025. Incluso entre republicanos, la confianza cayó 18 puntos desde 2024.

Perspectivas sobre el futuro de Irán

La opinión pública está fragmentada sobre si la acción militar impedirá que Irán desarrolle armas nucleares: el 27% cree que será más probable, el 27% menos probable y el 29% cree que la probabilidad será la misma.

En cuanto al bienestar del pueblo iraní, el 36% cree que estarán peor tras el conflicto, frente a un 25% que cree que estarán mejor. A pesar de estas dudas, el 77% de los estadounidenses considera que la acción militar contra Irán es un tema importante para ellos personalmente.

Preocupaciones principales

El 69% de los ciudadanos está preocupado por el costo del combustible. Otras preocupaciones mayoritarias incluyen:

Envío de tropas terrestres.

Grandes cifras de bajas militares.

Ataques terroristas en EE. UU.

Expansión del conflicto fuera de Oriente Medio.

Mientras que el 58% de los republicanos espera que la guerra termine en seis meses, el 68% de los demócratas cree que durará mucho más.

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