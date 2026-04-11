El "voto bolsillo" jaquea a Trump: Guerra con Irán y el fantasma de la gasolina

¿Es posible anticipar el resultado de los comicios legislativos en USA?

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Israel y Netanyahu pierden terreno entre los jóvenes estadounidenses

Otro frente de conflicto para la Casa Blanca es el desgaste de su principal aliado en la región. La imagen de Israel y de su primer ministro, Benjamin Netanyahu, continúa en una pendiente negativa que parece no encontrar piso. Actualmente, el 60% de los estadounidenses tiene una visión desfavorable de Israel, mientras que el 59% desconfía de que Netanyahu actúe correctamente en la arena internacional.

Lo más alarmante para el establishment político es la brecha generacional. En ambos partidos, la mayoría de los adultos menores de 50 años ahora percibe a Israel y a su líder de forma negativa. Este cambio cultural sugiere que el apoyo incondicional que Washington ha brindado históricamente podría tener fecha de vencimiento, a medida que las nuevas generaciones asumen roles de liderazgo y votan basándose en criterios de derechos humanos y pragmatismo económico.

En medio de este caos geopolítico, el ciudadano promedio también lidia con presiones fiscales asfixiantes. El sentimiento de injusticia tributaria está en aumento: el 60% de los estadounidenses cree que paga más impuestos de los que le corresponden, lo que representa una suba de 4 puntos respecto al año anterior. La frustración principal radica en la percepción de que las grandes corporaciones y los sectores más adinerados no están aportando lo justo.

Refugios: Salud, justicia y lectura

Más allá de los titulares sobre misiles y barriles de petróleo, la vida cotidiana en Estados Unidos muestra tendencias de resiliencia y búsqueda de certezas. En el ámbito de la salud, los ciudadanos siguen confiando mayoritariamente en los profesionales (85%), aunque un notable 66% utiliza las experiencias compartidas por otros pacientes como guía. Las redes sociales, si bien son consultadas por el 36%, son vistas como una herramienta práctica pero de dudosa fiabilidad.

En el plano institucional, la mirada está puesta sobre la Corte Suprema. El máximo tribunal se encuentra en un proceso de revisión de precedentes históricos, algunos con más de 90 años de antigüedad. No obstante, la estadística arroja calma sobre la seguridad jurídica: desde su fundación hasta la sesión de 2024, menos del 1% de sus sentencias han revocado decisiones anteriores (apenas 236 de 29.202 casos), lo que demuestra una estabilidad judicial asombrosa.

Finalmente, el refugio intelectual de los estadounidenses sigue siendo el formato tradicional. A pesar del avance tecnológico, el 64% de los adultos leyó un libro impreso en el último año, superando con creces a los libros electrónicos (31%) y los audiolibros (26%). En un país fragmentado por la guerra y la economía, el 75% mantiene el hábito de la lectura, buscando quizás en las páginas la claridad que la realidad política actual les niega sistemáticamente.

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