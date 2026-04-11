La administración Trump enfrenta un escenario de tormenta perfecta donde la geopolítica y la economía doméstica colisionan. A seis semanas de iniciar la campaña militar contra Irán, el fervor patriótico fue desplazado por una preocupación más terrenal: la gasolina en alza. Los datos reflejan un clima de malestar social que podría alterar el mapa electoral de cara a los próximos comicios.
¿SALVADO POR ARTEMIS?
El "voto bolsillo" jaquea a Trump: Guerra con Irán y el fantasma de la gasolina
Trump entra en pánico: un 69% de los votantes lo culpa por el alza de la gasolina y un 64% le endilga el costo en vidas de la guerra con Irán, según PEW
Según un reciente relevamiento de Pew Research Center, el 69% de los estadounidenses se siente extremadamente preocupado por el alza del combustible tras seis semanas de ofensiva militar contra Irán. Mientras el 64% desconfía de las decisiones estratégicas de Donald Trump, la opinión pública se fractura ante las bajas civiles y el costo económico de un conflicto que no parece tener fin.
Precios de la gasolina: El talón de Aquiles de la guerra contra Irán
El impacto en las góndolas y en las estaciones de servicio es el principal monitor de la paciencia ciudadana. El 69% de los adultos en Estados Unidos afirma que el aumento de los precios de la gasolina es su principal preocupación derivada del conflicto. Esta cifra supera incluso el temor a una escalada nuclear o a posibles ataques de represalia en suelo propio.
La desconfianza no solo es económica. El 64% de los consultados manifiesta una abierta falta de fe en el manejo que el presidente Trump está haciendo de la crisis con Teherán. Este escepticismo se ve alimentado por una división profunda sobre la ética de la guerra: la sociedad estadounidense está partida a la mitad respecto a si el Pentágono está haciendo lo suficiente para prevenir bajas civiles en territorio iraní.
A este complejo panorama se suma un giro drástico en la percepción de los aliados tradicionales. Por primera vez en la historia de los registros de Pew Research Center, la mayoría de los republicanos afirma que la pertenencia a la OTAN no beneficia a Estados Unidos. Mientras los demócratas mantienen su apoyo a la alianza, la base electoral de Trump comienza a cuestionar el costo de mantener estructuras militares internacionales en un momento de fragilidad interna y altos impuestos.
¿Es posible anticipar el resultado de los comicios legislativos en USA?
Israel y Netanyahu pierden terreno entre los jóvenes estadounidenses
Otro frente de conflicto para la Casa Blanca es el desgaste de su principal aliado en la región. La imagen de Israel y de su primer ministro, Benjamin Netanyahu, continúa en una pendiente negativa que parece no encontrar piso. Actualmente, el 60% de los estadounidenses tiene una visión desfavorable de Israel, mientras que el 59% desconfía de que Netanyahu actúe correctamente en la arena internacional.
Lo más alarmante para el establishment político es la brecha generacional. En ambos partidos, la mayoría de los adultos menores de 50 años ahora percibe a Israel y a su líder de forma negativa. Este cambio cultural sugiere que el apoyo incondicional que Washington ha brindado históricamente podría tener fecha de vencimiento, a medida que las nuevas generaciones asumen roles de liderazgo y votan basándose en criterios de derechos humanos y pragmatismo económico.
En medio de este caos geopolítico, el ciudadano promedio también lidia con presiones fiscales asfixiantes. El sentimiento de injusticia tributaria está en aumento: el 60% de los estadounidenses cree que paga más impuestos de los que le corresponden, lo que representa una suba de 4 puntos respecto al año anterior. La frustración principal radica en la percepción de que las grandes corporaciones y los sectores más adinerados no están aportando lo justo.
Refugios: Salud, justicia y lectura
Más allá de los titulares sobre misiles y barriles de petróleo, la vida cotidiana en Estados Unidos muestra tendencias de resiliencia y búsqueda de certezas. En el ámbito de la salud, los ciudadanos siguen confiando mayoritariamente en los profesionales (85%), aunque un notable 66% utiliza las experiencias compartidas por otros pacientes como guía. Las redes sociales, si bien son consultadas por el 36%, son vistas como una herramienta práctica pero de dudosa fiabilidad.
En el plano institucional, la mirada está puesta sobre la Corte Suprema. El máximo tribunal se encuentra en un proceso de revisión de precedentes históricos, algunos con más de 90 años de antigüedad. No obstante, la estadística arroja calma sobre la seguridad jurídica: desde su fundación hasta la sesión de 2024, menos del 1% de sus sentencias han revocado decisiones anteriores (apenas 236 de 29.202 casos), lo que demuestra una estabilidad judicial asombrosa.
Finalmente, el refugio intelectual de los estadounidenses sigue siendo el formato tradicional. A pesar del avance tecnológico, el 64% de los adultos leyó un libro impreso en el último año, superando con creces a los libros electrónicos (31%) y los audiolibros (26%). En un país fragmentado por la guerra y la economía, el 75% mantiene el hábito de la lectura, buscando quizás en las páginas la claridad que la realidad política actual les niega sistemáticamente.
Más contenidos en Urgente24
Reconocida cadena de panaderías top busca evitar la quiebra y cierra locales
¿Una jugada del Tte Gral Carlos Presti? La desregulación dejaría a la Armada sin funciones
Franco Colapinto recibió un mensaje de Alpine que lo dejó helado
El aire duró poco... y volvió el nerviosismo a la Casa Rosada
¿Artemis II en peligro? La advertencia que sacude el retorno de la misión espacial