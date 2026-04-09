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El aire duró poco... y volvió el nerviosismo a la Casa Rosada

A Javier Milei, el aire le duró poco: hay nerviosismo en Casa Rosada por Spagnuolo (otra vez...)

A Javier Milei, el aire le duró poco: hay nerviosismo en Casa Rosada por Spagnuolo (otra vez...)

A Javier Milei, el aire le duró poco: hay nerviosismo en Casa Rosada por Spagnuolo (otra vez...)

A Javier Milei, el aire le duró poco: hay nerviosismo en Casa Rosada por Spagnuolo (otra vez...)

El aire que logró Javier Milei con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares se esfumó muy rápido, y en Casa Rosada ahora todo es preocupación.

9 de abril de 2026 - 18:01

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Y el nerviosismo de los Milei tiene que ver con que retornó a escena el caso de presunta corrupción en Andis, algo que había quedado bastante olvidado en los medios dado los recientes escándalos en torno a Manuel Adorni y los créditos VIP del Banco Nación a funcionarios y allegados del Gobierno.

El pedido se apoya en nuevos elementos incorporados al expediente, que -según la fiscalía- evidencian un esquema sistemático de desvío de recursos estatales en beneficio de un grupo reducido de empresas. ¡Ups!

En paralelo, avanza la investigación judicial contra el jefe de Gabinete y ahora se conoció que los pasajes de regreso de Nueva York -del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti- costaron US$10.000. Hay dudas sobre quién los pagó, dado que la reserva aparece asociada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR”, junto con referencias a “Cytric” y la leyenda “Misión Oficial”. ¿Entonces, no los pagó Adorni?

Los escándalos en torno al Gobierno arrecian, mientras la economía sigue crujiendo: se espera que la inflación 2026 supere a la de 2025, siguen cerrando empresas, y hoy el INdEC informó que la industria encadenó en febrero su octava caída interanual.

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José Mayans pidió juicio político a Milei: "Está pirado"

El presidente del Bloque Justicialista del Senado, José Mayans, cargó con dureza contra el Gobierno Nacional y pidió a la Cámara de Diputados que active el proceso de juicio político contra Javier Milei, de quien -dijo- “no entiende un carajo de nada y está pirado”.

Según publicó Semanario Parlamentario, Mayans pidió una cuestión de privilegio en la sesión ordinaria que se efectuó hoy en el Senado -donde se aprobó el pliego de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, propuesta por el Poder Ejecutivo- y no solo apuntó contra Milei sino también contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Sobre el funcionario -que ayer concurrió a exponer sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”-, Mayans disparó: "si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta".

En ese sentido, dijo que “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que ‘va a liberar el país, pero en realidad, es el ideólogo de todo esto”, ya que, dijo, Javier Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".

En ese contexto, Mayans dijo que la Cámara de Diputados tiene que estar "acusando al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno".

"No esperen a que esto reviente, porque está pasando lo mismo que en 2001", pidió.

También cuestionó que el Gabinete haya salido a “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete” y dijo que mientras esto sucedía "aparece esto de los créditos del Banco Nación, donde le dieron crédito preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente".

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Otra fábrica que cierra: John Foos

La histórica empresa argentina John Foos, fundada en la década de 1980, dejará de fabricar zapatillas en su planta de Beccar, en el partido de San Isidro, para importar productos terminados provenientes de distintos países de Asia.

De 400 empleados que tenía en 2023, solo quedan 50, quienes ahora serán despedidos y denuncian presiones para aceptar indemnizaciones reducidas.

john foos-instagram
Zapatillas John Foos.

Zapatillas John Foos.

Según publicó el portal Mundo Gremial, el cese de actividades productivas fue comunicado de manera interna a los operarios, quienes confirmaron que la fecha límite para la operatividad de las máquinas es el final de abril. La transición hacia el mercado asiático comenzó hace tiempo con el ingreso de contenedores que traían partes de calzado para ser ensambladas localmente, hasta llegar al esquema actual donde el producto llega totalmente terminado.

Una vez cerrada el área de producción, la firma, que operaría bajo la razón social Flingday S.A., solo conservaría una estructura mínima destinada a tareas administrativas y de comercialización.

Así, la marca se suma a la tendencia de empresas que optan por cerrar sus plantas industriales para transformarse en importadoras, ante el complejo contexto económico, los costos de producción locales y las políticas de apertura económica del gobierno de Javier Milei. Y esto, dejando a los trabajadores en la calle...

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Encuesta bomba para Milei (sonríe Kicillof)

La erosión de la imagen de Javier Milei y su gobierno, que reflejan ampliamente las encuestas, estaría teniendo un correlato electoral. El impacto sería tal que si hoy se realizara un balotaje en la Argentina, Axel Kicillof se lo ganaría al Presidente, frustrando así su reelección.

Ese escenario surge de la última encuesta nacional de la consultora Trends, a la que accedió Urgente24. La misma abarcó 2 mil casos efectivos recolectados de forma online entre el 29 y el 31/03.

El trabajo muestra que Kicillof revierte la desventaja de las mediciones previas y logra superar por 1ra vez al Presidente: 45% del gobernador sobre el 42% del Presidente. La distancia es escasa, pero supera el 2,2% de margen de error de la muestra.

La encuesta también muestra que el PJ "de CFK y Axel Kicillof" le ganaría en una elección general a "LLA de Javier Milei", aunque sin alcanzar los números para imponerse en una primera vuelta.

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Diego Spagnuolo, otra vez a declarar (por nuevos hechos...)

Diego Spagnuolo tendrá que volver a los tribunales a declarar ante la Justicia. La causa ANDIS sigue sumando capítulos y un entramado de corrupción grosero.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó que Spagnuolo sea nuevamente citado a indagatoria tras detectar nuevas maniobras de corrupción que habrían involucrado fondos públicos por más de $76 mil millones.

“Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”, sostuvo Picardi en su dictamen.

Y precisó que esas operaciones implicaron “la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial” .

Uno de los ejes centrales de la causa es el análisis de 21 procesos de compra -denominados “reducidos”, “chicos” o “especiales”- que implicaron cifras millonarias. Solo en ese segmento se investigan operaciones por más de $30.337 millones.

La fiscalía sostiene que se montó un “esquema ilegítimo de direccionamiento de compras de medicamentos hacia empresas vinculadas o ‘amigas’, mediante la exclusión deliberada de competidores y la consecuente generación de sobreprecios”.

A esto se suma el análisis de insumos auditivos, donde se detectó una dinámica similar: una competencia simulada entre empresas que en realidad respondían a un mismo grupo económico.

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