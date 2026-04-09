El aire duró poco... y volvió el nerviosismo a la Casa Rosada

Javier Milei pretendía que el triunfo parlamentario con la Ley de Glaciares y la entrevista en la TV Pública le dieran un poco de aire en medio de los escándalos. Pero ese aire duró apenas unas horas (más allá de que el reportaje sólo generó polémica), y en estas horas volvió el nerviosismo a Casa Rosada.
José Mayans pidió juicio político a Milei: "Está pirado"
El presidente del Bloque Justicialista del Senado, José Mayans, cargó con dureza contra el Gobierno Nacional y pidió a la Cámara de Diputados que active el proceso de juicio político contra Javier Milei, de quien -dijo- “no entiende un carajo de nada y está pirado”.
Según publicó Semanario Parlamentario, Mayans pidió una cuestión de privilegio en la sesión ordinaria que se efectuó hoy en el Senado -donde se aprobó el pliego de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, propuesta por el Poder Ejecutivo- y no solo apuntó contra Milei sino también contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Sobre el funcionario -que ayer concurrió a exponer sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”-, Mayans disparó: "si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta".
En ese sentido, dijo que “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que ‘va a liberar el país, pero en realidad, es el ideólogo de todo esto”, ya que, dijo, Javier Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".
En ese contexto, Mayans dijo que la Cámara de Diputados tiene que estar "acusando al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno".
"No esperen a que esto reviente, porque está pasando lo mismo que en 2001", pidió.
También cuestionó que el Gabinete haya salido a “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete” y dijo que mientras esto sucedía "aparece esto de los créditos del Banco Nación, donde le dieron crédito preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente".
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