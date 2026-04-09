El aire duró poco... y volvió el nerviosismo a la Casa Rosada

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José Mayans pidió juicio político a Milei: "Está pirado"

El presidente del Bloque Justicialista del Senado, José Mayans, cargó con dureza contra el Gobierno Nacional y pidió a la Cámara de Diputados que active el proceso de juicio político contra Javier Milei, de quien -dijo- “no entiende un carajo de nada y está pirado”.

Según publicó Semanario Parlamentario, Mayans pidió una cuestión de privilegio en la sesión ordinaria que se efectuó hoy en el Senado -donde se aprobó el pliego de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, propuesta por el Poder Ejecutivo- y no solo apuntó contra Milei sino también contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Sobre el funcionario -que ayer concurrió a exponer sobre el proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”-, Mayans disparó: "si hay alguien que representa la antipatria y el cipayaje es Sturzenegger. Es lo que nosotros conocemos con el título de flor de hijo de puta".

En ese sentido, dijo que “viene acá disfrazado de monja a hablar de un proyecto que ‘va a liberar el país, pero en realidad, es el ideólogo de todo esto”, ya que, dijo, Javier Milei "no entiende un carajo de nada y está pirado".

En ese contexto, Mayans dijo que la Cámara de Diputados tiene que estar "acusando al presidente, a la hermana del presidente y al jefe de Gabinete ante el Senado para que nosotros examinemos el juicio político por la irresponsabilidad que tienen en el Gobierno".

"No esperen a que esto reviente, porque está pasando lo mismo que en 2001", pidió.

También cuestionó que el Gabinete haya salido a “apoyar al corrupto del jefe de Gabinete” y dijo que mientras esto sucedía "aparece esto de los créditos del Banco Nación, donde le dieron crédito preferencial a 50 funcionarios del Ejecutivo, un robo realmente".