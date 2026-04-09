Tras 40 años, John Foos cierra su fábrica de zapatillas en la Argentina

“La empresa se encuentra llevando adelante un proceso de reestructuración interna, orientado a adecuar su operación y garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Este proceso tiene como objetivo consolidar una estructura sólida que permita a la marca continuar activa y proyectarse hacia el futuro. Asimismo, la compañía informa que todas las gestiones se están realizando conforme a la normativa laboral vigente, cumpliendo con las obligaciones correspondientes tanto en términos legales como en los plazos establecidos. La marca confía en que este proceso permitirá ordenar su operación, fortalecer su estructura y continuar creciendo en el mercado”, informó la empresa en un comunicado.

Conflicto por las indemnizaciones

Los empleados revelaron que la dirección de la empresa, encabezada por su fundador Miguel Fosati, está ofreciendo acuerdos de desvinculación con montos que oscilan entre el 60% y el 70% de la indemnización según la ley, en algunos casos incluyen pagos en cuotas.

Los trabajadores denuncian maniobras de presión por parte de la firma, la cual habría advertido sobre la inminente presentación de un concurso de acreedores. Según interpretan los operarios, esta advertencia funciona como un factor de coacción para que firmen arreglos desfavorables ante el temor de quedar atrapados en un largo proceso judicial para cobrar sus haberes.

La industria textil y de calzado, por el piso

Los datos del último Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) del INDEC muestran que en enero la fabricación de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado —grupo que incluye el calzado y sus partes— registró una caída interanual del 34,1%, indicador que ilustra el difícil arranque de año para la industria nacional.

El deterioro del sector no solo se expresa en la producción sino también en el empleo. La actividad evidenció su máximo nivel de ocupación en 2011, experimentando desde entonces una progresiva reducción que -de acuerdo con fuentes industriales citadas por Infobae- implicó que en 2024 el empleo siga estando casi un 49% por debajo del pico registrado en 2011.

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