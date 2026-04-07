La cervecería Antares cierra locales por caída del consumo y altos costos

A este escenario se suma un factor externo clave: el crecimiento de las importaciones. Según datos sectoriales publicados por iProfesional, el ingreso de cerveza del exterior aumentó casi un 300% en el primer trimestre de 2025, intensificando la competencia en un mercado interno debilitado.

Esta dinámica presiona aún más a los productores locales, que enfrentan costos más elevados y menor escala frente a competidores internacionales.

El impacto de la crisis también se extiende a toda la cadena de valor. Distribuidores, bares y comercios especializados comienzan a sentir los efectos de la menor demanda y el encarecimiento de la estructura operativa.

En paralelo, se registran cierres de empresas vinculadas al sector de bebidas, con pérdidas de empleo y dificultades financieras acumuladas, lo que evidencia un problema sistémico más amplio.

Cambio en el comportamiento de los consumidores

Además, algunos analistas señalan que existen cambios estructurales en los hábitos de consumo, especialmente entre los más jóvenes, que tienden a reducir la ingesta de alcohol y priorizar opciones vinculadas al bienestar. Esta tendencia global agrega un desafío adicional para la industria, que ya no depende únicamente de variables económicas coyunturales.

El cierre de locales emblemáticos funciona como un síntoma visible de una crisis que, lejos de ser puntual, parece consolidarse como un fenómeno estructural en el mercado argentino. Y plantea dudas con respecto a los datos oficiales: ¿si baja la pobreza y hay “consumo récord”, por qué cierran locales, sube el desempleo y cae la recaudación de IVA (indicador clave del consumo)?

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