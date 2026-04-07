La industria cervecera en la Argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La combinación de una fuerte caída del consumo, el incremento sostenido de los costos operativos y una mayor presión competitiva está provocando el cierre de locales emblemáticos y ajustes. Ahora le tocó a Antares, que cerró dos locales.
CRISIS CERVECERA
La cervecería Antares cierra locales por caída del consumo y altos costos
Caen ventas, suben costos y crecen importaciones. El golpe alcanza a Antares y Quilmes y expone una crisis más profunda del consumo en Argentina.
Los socios de la cadena de cervecerías Antares anunciaron recientemente el cierre de dos sucursales icónicas en La Plata y Mar del Plata a través de un comunicado. Hoy, 07/04, se anunció el cierre de la sucursal de La Plata, mientras que en marzo se había establecido el cierre de la sucursal de Playa Grande, en Mar del Plata, para el próximo 18/04.
Estas decisiones no son aisladas. Responden a un deterioro progresivo del negocio que se viene manifestando desde al menos 2024, con el cierre de varios puntos de venta en distintos distritos. El comunicado plantea la existencia de “costos fijos disparados (un aumento en los servicios básicos que ronda el 600% en los últimos 24 meses), alquileres prohibitivos y caída del consumo”.
Según el portal Infocielo, durante 2024, Antares ya había cerrado sus locales en Diagonal 74 de La Plata (mayo), "así como en City Bell y Ensenada (agosto), motivada por la misma crisis de ventas y tarifas".
Los altos costos y baja en el consumo afectan a todas las empresas del sector
La problemática no se limita a emprendimientos independientes o franquicias. Incluso grandes jugadores del mercado, como Quilmes, comenzaron a aplicar medidas de ajuste. La compañía decidió reducir su plantilla en una de sus plantas y pasar de tres turnos de producción a uno solo, en respuesta a una caída de ventas cercana al 45% interanual.
A este escenario se suma un factor externo clave: el crecimiento de las importaciones. Según datos sectoriales publicados por iProfesional, el ingreso de cerveza del exterior aumentó casi un 300% en el primer trimestre de 2025, intensificando la competencia en un mercado interno debilitado.
Esta dinámica presiona aún más a los productores locales, que enfrentan costos más elevados y menor escala frente a competidores internacionales.
El impacto de la crisis también se extiende a toda la cadena de valor. Distribuidores, bares y comercios especializados comienzan a sentir los efectos de la menor demanda y el encarecimiento de la estructura operativa.
En paralelo, se registran cierres de empresas vinculadas al sector de bebidas, con pérdidas de empleo y dificultades financieras acumuladas, lo que evidencia un problema sistémico más amplio.
Cambio en el comportamiento de los consumidores
Además, algunos analistas señalan que existen cambios estructurales en los hábitos de consumo, especialmente entre los más jóvenes, que tienden a reducir la ingesta de alcohol y priorizar opciones vinculadas al bienestar. Esta tendencia global agrega un desafío adicional para la industria, que ya no depende únicamente de variables económicas coyunturales.
El cierre de locales emblemáticos funciona como un síntoma visible de una crisis que, lejos de ser puntual, parece consolidarse como un fenómeno estructural en el mercado argentino. Y plantea dudas con respecto a los datos oficiales: ¿si baja la pobreza y hay “consumo récord”, por qué cierran locales, sube el desempleo y cae la recaudación de IVA (indicador clave del consumo)?
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