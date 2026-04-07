La eliminación de los subsidios al gas y la baja definitiva de la Tarifa Social Federal están generando incertidumbre en los hogares. Con esta reforma estructural, el Gobierno nacional da un paso hacia una nueva segmentación de los subsidios, y el costo del gas para millones de familias podría convertirse en un problema mayor. En particular, los precios de las garrafas, ya se vieron afectados.
SUBEN LOS PRECIOS
Chau subsidio al gas: El impacto real tras el fin de la tarifa social
Ante la eliminación de los subsidios de gas, los usuarios deberán buscar alternativas para mitigar el impacto de los aumentos.
¿Por qué el Gobierno eliminó los subsidios y la tarifa social de gas?
La decisión de eliminar los subsidios a los servicios públicos, incluida la Tarifa Social del Gas, ha sido parte de un proceso de reestructuración de la política energética nacional. La resolución 371/2026 del Enargas, publicada en el Boletín Oficial, marca el fin del esquema de segmentación por niveles de ingresos que hasta ahora regulaba el acceso a subsidios.
Según el Gobierno, esta reforma busca ser más justa y eficiente, orientando los recursos a quienes realmente los necesitan. Sin embargo, esta reestructuración está lejos de ser popular entre aquellos que ahora verán un aumento en sus facturas de gas. En lugar de subsidiar a grandes sectores de la población, se aplicará un "Precio Anual Uniforme" (PAU), lo que implica una mayor autonomía para ajustar los precios del gas de acuerdo con los costos de producción y distribución.
¿Cómo afectan los nuevos precios de la garrafa tras la eliminación de los subsidios?
Con la eliminación de la Tarifa Social del Gas, millones de hogares que dependen del gas envasado para calefacción y cocina se ven directamente impactados por el aumento de precios. En ciudades como Paraná, que todavía dependen del gas envasado en varias zonas, los precios ya reflejan la nueva economía.
A partir del 1 de abril, los precios de la garrafa subieron considerablemente. Los precios de YPF Gas en el Parque Industrial de la ciudad de Paraná son los siguientes:
- 10 kilos: $21.000
- 15 kilos: $32.000
- 45 kilos: $76.000
Estas subas reflejan la eliminación de los subsidios y la desregulación de los precios del gas, lo que sigue la tendencia de los combustibles líquidos, afectados también por el aumento del petróleo.
¿Qué impacto tiene la reforma de los subsidios en las familias argentinas?
Este cambio en la política de subsidios no solo afecta a quienes utilizan gas envasado, sino también a los que ya pagan gas por red. La resolución establece que los precios deberán ajustarse periódicamente, tomando en cuenta los costos de producción, lo que podría significar más aumentos en el futuro.
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