Chau subsidio al gas: El impacto real tras el fin de la tarifa social

10 kilos: $21.000

15 kilos: $32.000

45 kilos: $76.000

Estas subas reflejan la eliminación de los subsidios y la desregulación de los precios del gas, lo que sigue la tendencia de los combustibles líquidos, afectados también por el aumento del petróleo.

ANSES y el Programa Hogar: Cómo anotarse al subsidio de gas

¿Qué impacto tiene la reforma de los subsidios en las familias argentinas?

Este cambio en la política de subsidios no solo afecta a quienes utilizan gas envasado, sino también a los que ya pagan gas por red. La resolución establece que los precios deberán ajustarse periódicamente, tomando en cuenta los costos de producción, lo que podría significar más aumentos en el futuro.

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