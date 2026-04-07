Colectivos en crisis: El Gobierno promete pagar subsidios, pero...

Ajuste operativo: menos colectivos, más tensión

Las empresas aplicaron un recorte del 30% en la circulación de unidades, argumentando falta de combustible y atraso en los subsidios.

Doble detonante

Fuerte suba del gasoil (impacto internacional mediante)

Descalce financiero: costos en alza + tarifas congeladas + subsidios demorados

El resultado es un sistema que opera en modo de supervivencia.

Advertencias empresariales

Desde el sector no ocultan la gravedad:

“Estamos racionalizando el servicio para que alcance el combustible”, advirtió Daniel Tenisi (CEAP).

“Si no hay respuesta, vamos a un colapso”, agregó, tras más de 20 días sin soluciones.

El dato más sensible: el gasoil pasó de $2.133 a $2.400 en cuestión de horas.

A esto se suma una denuncia estructural: falta de interlocución con el Gobierno.

“No hay gestión. No se puede manejar el transporte por WhatsApp”, dispararon desde CETUBA.

Riesgo sistémico: sueldos en duda

El conflicto escala: Algunas cámaras advierten que ni siquiera están garantizados los salarios.

Empresas del AMBA: sin fondos para cubrir sueldos del mes

Interior del país: deuda estatal estimada en $20.000 millones

Reducción de servicios replicada a nivel nacional

paradas-colectivos-constitucion.jpeg Constitución reflejó el mal humor de pasajeros que esperaron más de lo habitual

Impacto político: Otra fuente de desgaste

El frente del transporte amenaza con convertirse en un nuevo foco de conflicto para la administración de Javier Milei.

En un contexto de:

Caída del poder adquisitivo

Temor al desempleo

Deterioro del humor social

…la crisis en los colectivos actúa como amplificador del malestar.

Conclusión

El Gobierno cumple —según su versión— con el pago de subsidios. Pero el problema ya excede el calendario: es un desequilibrio estructural entre costos, tarifas y financiamiento.

Si no hay recomposición rápida del servicio, el conflicto dejará de ser sectorial para convertirse en un problema político de primera magnitud.

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