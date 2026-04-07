El conflicto por la disponibilidad de colectivos en el AMBA suma un nuevo capítulo. El Gobierno asegura que el miércoles (08/04) depositará los subsidios, pero la normalización del servicio aún está en duda.
MIÉRCOLES DÍA CLAVE
Colectivos en crisis: El Gobierno promete pagar subsidios, pero...
“Depende de ellos que se restituyan las frecuencias y levanten las amenazas de paro”, afirmaron desde el oficialismo. Colectivos en duda.
Fuentes de la secretaría de Transporte confirmaron que la transferencia se realizará en el cuarto día hábil del mes, tal como establece el cronograma. Sin embargo, deslizaron la responsabilidad hacia el sector privado:
“Depende de ellos que se restituyan las frecuencias y levanten las amenazas de paro”, afirmaron.
Calles complicadas
Mientras tanto, la postal ya es conocida: filas interminables en paradas.
Esperas de hasta una hora
Unidades que no se detienen
Llegadas tarde al trabajo (con descuentos incluidos)
En puntos críticos como Constitución, la situación rozó lo insólito: pasajeros pagando antes de subir y recibiendo “cospeles” para poder viajar.
Ajuste operativo: menos colectivos, más tensión
Las empresas aplicaron un recorte del 30% en la circulación de unidades, argumentando falta de combustible y atraso en los subsidios.
Doble detonante
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Fuerte suba del gasoil (impacto internacional mediante)
Descalce financiero: costos en alza + tarifas congeladas + subsidios demorados
El resultado es un sistema que opera en modo de supervivencia.
Advertencias empresariales
Desde el sector no ocultan la gravedad:
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“Estamos racionalizando el servicio para que alcance el combustible”, advirtió Daniel Tenisi (CEAP).
“Si no hay respuesta, vamos a un colapso”, agregó, tras más de 20 días sin soluciones.
El dato más sensible: el gasoil pasó de $2.133 a $2.400 en cuestión de horas.
A esto se suma una denuncia estructural: falta de interlocución con el Gobierno.
“No hay gestión. No se puede manejar el transporte por WhatsApp”, dispararon desde CETUBA.
Riesgo sistémico: sueldos en duda
El conflicto escala: Algunas cámaras advierten que ni siquiera están garantizados los salarios.
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Empresas del AMBA: sin fondos para cubrir sueldos del mes
Interior del país: deuda estatal estimada en $20.000 millones
Reducción de servicios replicada a nivel nacional
Impacto político: Otra fuente de desgaste
El frente del transporte amenaza con convertirse en un nuevo foco de conflicto para la administración de Javier Milei.
En un contexto de:
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Caída del poder adquisitivo
Temor al desempleo
Deterioro del humor social
…la crisis en los colectivos actúa como amplificador del malestar.
Conclusión
El Gobierno cumple —según su versión— con el pago de subsidios. Pero el problema ya excede el calendario: es un desequilibrio estructural entre costos, tarifas y financiamiento.
Si no hay recomposición rápida del servicio, el conflicto dejará de ser sectorial para convertirse en un problema político de primera magnitud.
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