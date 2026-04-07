Barracas Central y Vasco da Gama ponen primera en su camino de Copa Sudamericana 2026. Se enfrentan este martes, desde las 19, en la cancha de Banfield. Será un debut histórico para el Guapo, que nunca antes había disputado una competencia internacional.
BOCHORNO
Vasco da Gama se burla de Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez: ridícula decisión
El Barracas Central de Chiqui Tapia hace su debut histórico en una Copa Sudamericana, pero... con un sinsabor. Qué hizo Vasco da Gama.
Pero el foco no estuvo puesto solamente en el debut internacional del conjunto porteño. Es que del lado brasileño, Vasco da Gama decidió viajar a Buenos Aires sin su entrenador, Renato Gaúcho, ni varias de sus principales figuras. Una determinación que generó sorpresa, enojo y hasta ironía en el ambiente del fútbol sudamericano.
La polémica razón por la que Vasco da Gama sobró el partido contra Barracas Central
Gaúcho había explicado la decisión con un argumento con un punto comprensible: las distancias: "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belem. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega", dijo.
El DT del equipo de Río de Janeiro detallaba así el largo trajín que debería afrontar el plantel al irse, primero, al sur bonaerense de Argentina, para luego subir al norte de Brasil, a Belem.
Por otra parte, Vasco da Gama ha elegido priorizar el Brasileirao, donde merodea la zona baja de la tabla de posiciones.
Tiene cierta lógica. Aun así, lo que termina haciendo Vasco da Gama es un papel bochornoso. No llevar a sus jugadores más importantes y que ni siquiera su entrenador viaje, habla de un desprestigio absoluto hacia la competencia y hacia el rival. Hacia la Copa Sudamericana, hacia Chiqui Tapia, hacia Barracas Central y hacia Alejandro Domínguez.