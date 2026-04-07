Vasco da Gama se burla de Chiqui Tapia y Alejandro Domínguez: ridícula decisión

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/barracascentral/status/2040939087226384545&partner=&hide_thread=false “Tenemos una nueva ilusión. Esperemos llegar lejos”



La palabra de nuestro entrenador, Rubén Darío Insúa, en la previa del debut ante Vasco da Gama en la CONMEBOL @Sudamericana pic.twitter.com/gtubw2VjMv — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) April 5, 2026

Por otra parte, Vasco da Gama ha elegido priorizar el Brasileirao, donde merodea la zona baja de la tabla de posiciones.

Tiene cierta lógica. Aun así, lo que termina haciendo Vasco da Gama es un papel bochornoso. No llevar a sus jugadores más importantes y que ni siquiera su entrenador viaje, habla de un desprestigio absoluto hacia la competencia y hacia el rival. Hacia la Copa Sudamericana, hacia Chiqui Tapia, hacia Barracas Central y hacia Alejandro Domínguez.

+ de Golazo24