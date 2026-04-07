La razón detrás de la brutal represión israelí contra su propio pueblo por la guerra

La agencia de noticias israelí critica fuertemente a la administración de Netanyahu y a su política represiva, diciendo que el Gobierno tiene aversión a los movimientos sociales y a los activistas por los DD.HH, a pesar de que sean compatriotas.

De hecho, Haaretz expone que, el sábado anterior a este, la policía israelí, bajo las órdenes del gobierno, ya había disuelto violentamente otra manifestación antibélica, alegando que violaba las instrucciones de seguridad del Comando del Frente Interno de Israel, que ha restringido las concentraciones en espacios abiertos debido a la amenaza de misiles iraníes por la guerra.

image Manifestación israelí en Tel Aviv contra el Gobierno de Netanyahu | GENTILEZA EL MUNDO

Sin embargo, las protestas de este sábado habían recibido horas antes el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia israelí, que permitió una concentración de al menos 600 personas y otras de 150 personas en tres lugares diferentes del país, por lo que las concentraciones no eran ilegales.

"Eso no detuvo a la policía. Al igual que la semana anterior , cuando persiguieron y empujaron a los manifestantes, les arrancaron sus pancartas y redujeron a algunos en el suelo, la policía volvió a maltratar y arrestar a más de una docena de manifestantes el pasado sábado", afirma el diario opositor israelí.

El medio israelí pone sobre la palestra que, una hora después de iniciada la protesta, una sirena en Tel Aviv alertó sobre misiles iraníes. En ese momento, un hombre de 50 años, acosado por la policía, se desplomó en el refugio subterráneo, y los médicos intentaron reanimarlo en el lugar antes de trasladarlo al hospital.

Haaretz también revela que una de las manifestantes, la exembajadora y exdiputada laborista de 86 años Colette Avital, quien preside un grupo de organizaciones que representan a los sobrevivientes del Holocausto, fue arrojada al suelo con brutalidad por la policía, sufriendo una lesión en la cabeza. También que el sábado se arrestó a Alon Lee Green, líder del movimiento "Standing Together".

image Colette Avital fue empujada al suelo durante una protesta contra la guerra de Irán en Tel Aviv el sábado. Crédito: X

Avital declaró en una entrevista con la Radio del Ejército el lunes: "Me enseñaron que la policía está ahí para protegernos, no para atacarnos".

Según Avital, la protesta fue pacífica al principio, pero considera que los agentes intervinieron solo después de recibir "órdenes" de sus superiores. "Estuvieron tranquilos hasta entonces, así que no me cabe duda de que se dio una orden", afirmó, señalando que no presenció ningún comportamiento que justificara la intervención policial.

"Dada la transformación de la policía en tres años en una fuerza politizada sujeta al programa ideológico del ministro de Seguridad Nacional, el supremacista judío Itamar Ben-Gvir, esto no debería sorprender. Pero lo cierto es que las manifestaciones contra la guerra entre israelíes judíos no suelen tener problemas con la policía, lo que hace que el sábado pasado parezca un punto de inflexión", dice Haaretz al respecto de la represión del sábado.

El diario israelí comenta que después del 7 de octubre de 2023 la policía israelí prohibió las manifestaciones en ciudades árabes en contra de la guerra en Gaza, pero asevera que estas concentraciones, a diferencias de aquellas, son encabezadas por judíos israelíes y suelen ser tan pequeñas y pacíficas que las fuerzas de seguridad israelíes se concentran en otras marchas más hostiles lideradas por manifestantes de derecha.

Lo extraño, según el diario, es que el gobierno de Netanyahu se dedique a reprimir a un grupo minoritario de disidentes que están en contra de la guerra, a sabiendas de que las encuestas evidencian que más del 90 % de los israelíes judíos apoyaron la guerra en las dos primeras semanas y que, en encuestas más recientes, todavía superan las tres cuartas partes.

Pero lo cierto es que, es que las verdaderas razones de esta intimidación con fuerza bruta es que “cada incidente de represión policial es un escenario para que el gobierno, de forma sistemática, vulnere las libertades civiles y la autoridad judicial, al tiempo que construye la estructura de un régimen autoritario y arbitrario”, advierte Haaretz.

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