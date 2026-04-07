El diario opositor israelí Haaretz, una de las voces críticas del actual gobierno de Israel y que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha estado boicoteando en los últimos años al borde de la censura de prensa, expone que la actual administración política del Estado hebreo está llevando a cabo una brutalidad policial contra los propios israelíes para despejar a las disidencias que se manifiestan en las calles contra la guerra.
ACECHO A LA DISIDENCIA
La razón detrás de la brutal represión israelí contra su propio pueblo por la guerra
Mientras el Gobierno de Netanyahu y sus aliados supremacistas extienden los límites hacia el norte, dentro de Israel se reprimen a los que protestan contra la guerra.
En un contexto regional en el que se intensifica la guerra estadounidense e israelí contra Irán y escalan las amenazas de Trump, quien coquetea con el uso nuclear contra Teherán, el Gobierno de Israel aumenta la presión interna sobre los israelíes antibelicistas, los activistas sociales y los movimientos de izquierda que se han manifestado en las últimas semanas contra el conflicto con Teherán y que se oponen a la política supremacista religiosa y de apartheid que Netanyahu lleva adelante contra las comunidades árabes.
El sábado, la política de represión contra las voces críticas del gobierno israelí se evidenció en la represión policial en Tel Aviv contra decenas de manifestantes antibelicistas, que se pronunciaban en rechazo a las políticas de Netanyahu y a sus frentes de guerra abiertos en el sur del Líbano, Irán y Gaza (bajo el habitual fuego israelí a pesar de la tregua).
La policía israelí llevó a cabo el sábado una brutal represión contra manifestantes antibelicistas, amparándose en que el número de manifestantes había excedido lo permitido por ley para las concentraciones. Horas antes, el Tribunal Superior de Justicia israelí había emitido una orden provisional que permitía las concentraciones de menos de 600 personas en la plaza Habima, de Tel Aviv, y a 150 en urbes como Jerusalén, Haifa y Kfar Saba.
"La brutalidad desplegada por la policía israelí contra los manifestantes antibélicos en Tel Aviv evidencia la politización que ha alcanzado la institución. Pero, aún peor, se trata de otro paso metódico en una guerra más profunda librada por el gobierno de Netanyahu y la derecha israelí", sostiene el diario israelí Haaretz.
La agencia de noticias israelí critica fuertemente a la administración de Netanyahu y a su política represiva, diciendo que el Gobierno tiene aversión a los movimientos sociales y a los activistas por los DD.HH, a pesar de que sean compatriotas.
De hecho, Haaretz expone que, el sábado anterior a este, la policía israelí, bajo las órdenes del gobierno, ya había disuelto violentamente otra manifestación antibélica, alegando que violaba las instrucciones de seguridad del Comando del Frente Interno de Israel, que ha restringido las concentraciones en espacios abiertos debido a la amenaza de misiles iraníes por la guerra.
Sin embargo, las protestas de este sábado habían recibido horas antes el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia israelí, que permitió una concentración de al menos 600 personas y otras de 150 personas en tres lugares diferentes del país, por lo que las concentraciones no eran ilegales.
"Eso no detuvo a la policía. Al igual que la semana anterior , cuando persiguieron y empujaron a los manifestantes, les arrancaron sus pancartas y redujeron a algunos en el suelo, la policía volvió a maltratar y arrestar a más de una docena de manifestantes el pasado sábado", afirma el diario opositor israelí.
El medio israelí pone sobre la palestra que, una hora después de iniciada la protesta, una sirena en Tel Aviv alertó sobre misiles iraníes. En ese momento, un hombre de 50 años, acosado por la policía, se desplomó en el refugio subterráneo, y los médicos intentaron reanimarlo en el lugar antes de trasladarlo al hospital.
Haaretz también revela que una de las manifestantes, la exembajadora y exdiputada laborista de 86 años Colette Avital, quien preside un grupo de organizaciones que representan a los sobrevivientes del Holocausto, fue arrojada al suelo con brutalidad por la policía, sufriendo una lesión en la cabeza. También que el sábado se arrestó a Alon Lee Green, líder del movimiento "Standing Together".
Avital declaró en una entrevista con la Radio del Ejército el lunes: "Me enseñaron que la policía está ahí para protegernos, no para atacarnos".
Según Avital, la protesta fue pacífica al principio, pero considera que los agentes intervinieron solo después de recibir "órdenes" de sus superiores. "Estuvieron tranquilos hasta entonces, así que no me cabe duda de que se dio una orden", afirmó, señalando que no presenció ningún comportamiento que justificara la intervención policial.
"Dada la transformación de la policía en tres años en una fuerza politizada sujeta al programa ideológico del ministro de Seguridad Nacional, el supremacista judío Itamar Ben-Gvir, esto no debería sorprender. Pero lo cierto es que las manifestaciones contra la guerra entre israelíes judíos no suelen tener problemas con la policía, lo que hace que el sábado pasado parezca un punto de inflexión", dice Haaretz al respecto de la represión del sábado.
El diario israelí comenta que después del 7 de octubre de 2023 la policía israelí prohibió las manifestaciones en ciudades árabes en contra de la guerra en Gaza, pero asevera que estas concentraciones, a diferencias de aquellas, son encabezadas por judíos israelíes y suelen ser tan pequeñas y pacíficas que las fuerzas de seguridad israelíes se concentran en otras marchas más hostiles lideradas por manifestantes de derecha.
Lo extraño, según el diario, es que el gobierno de Netanyahu se dedique a reprimir a un grupo minoritario de disidentes que están en contra de la guerra, a sabiendas de que las encuestas evidencian que más del 90 % de los israelíes judíos apoyaron la guerra en las dos primeras semanas y que, en encuestas más recientes, todavía superan las tres cuartas partes.
Pero lo cierto es que, es que las verdaderas razones de esta intimidación con fuerza bruta es que “cada incidente de represión policial es un escenario para que el gobierno, de forma sistemática, vulnere las libertades civiles y la autoridad judicial, al tiempo que construye la estructura de un régimen autoritario y arbitrario”, advierte Haaretz.
Otras noticias en Urgente24
Bolsillos fríos: ahora los argentinos cruzan a Paraguay para cargar nafta
Artemis II: Cómo ver el sobrevuelo lunar en vivo por Netflix este lunes 6 de abril
"El hotel que visitaron los Adorni en Aruba cuesta US$ 1.000 la noche"
PAMI: Toto Caputo agranda las deudas y dicen que rodará cabeza
Torneo Apertura: River 3-0 Belgrano, el "Millonario" casi en 8vos