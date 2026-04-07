El hombre que sueña con el Nobel de la Paz, Donald Trump, hoy amenaza con destruir Irán si no cede, mientras sigue dando vueltas el gesto de María Corina Machado cuando le entregó simbólicamente su Premio Nobel. Todo junto parece parte de un mal chiste, pero es la crónica de una realidad tan bizarra como preocupante.
"LOS IRANÍES MORIRÁN ESTA NOCHE"
Ahí va el Nobel de la Paz: Trump agita la destrucción de Irán (y Machado se sonroja)
Donald Trump no le hace mucho honor a su Nobel de la Paz (que en realidad es de Machado). EE.UU. amenaza a Irán y la venezolana queda haciendo flor de papelón.
El Nobel de Machado que Trump nunca pudo tener
En enero de 2026, Machado protagonizó un momento que causó polémica incluso fuera de América Latina. Durante su visita a la Casa Blanca, decidió entregarle su propia medalla del Nobel a Donald Trump, argumentando que se trataba de un reconocimiento a su compromiso con la "libertad de Venezuela".
El tema es que el propio comité del Nobel salió a aclarar públicamente que el premio no puede transferirse, compartirse ni resignificarse por voluntad del ganador. Es decir, no tenía validez formal; era algo puramente simbólico.
Fue un gesto discutible donde Machado buscó alinearse con Washington en un momento clave, en el que Estados Unidos ya había avanzado fuerte sobre Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, incluyendo ciertas operaciones económicas. Las prioridades reales de ese vínculo eran el petróleo venezolano, pues según los datos oficiales, ya se habían concretado ventas por más de US$500 millones por este recurso.
No es casual que Trump, pese a los elogios, nunca terminara de respaldarla como líder del proceso venezolano. Es más, optó por mantener canales abiertos con Delcy Rodríguez, más cercana a Maduro y al PSUV, lo cual confirma que el apoyo no era tan lineal como Machado esperaba.
Trump amenaza a Irán y desarma cualquier idea de paz
Recientemente, Donald Trump realizó una publicación en la red social Truth Social con la que volvió a agitar la alarma internacional por el nivel de dramatismo y el tono casi apocalíptico en la que anunciaba la destrucción de Irán si no cedía a su ultimátum.
Trump eligió enarbolar la bandera de la guerra en un contexto donde las tensiones en Medio Oriente están en sus niveles más altos en veinte años, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Y ahí está lo contradictorio: Trump habla en términos de colapso total y cambio de régimen, al mismo tiempo que se lo reconoce (simbólicamente al menos) con un premio que reconoce sus esfuerzos por la paz.
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