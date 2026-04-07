Ahí va el Nobel de la Paz: Trump agita la destrucción de Irán (y Machado se sonroja)

Trump amenaza a Irán y desarma cualquier idea de paz

Recientemente, Donald Trump realizó una publicación en la red social Truth Social con la que volvió a agitar la alarma internacional por el nivel de dramatismo y el tono casi apocalíptico en la que anunciaba la destrucción de Irán si no cedía a su ultimátum.

image Este 07/04, Trump publicó un mensaje alarmante sobre Irán anunciando su destrucción, contradiciendo cualquier idea de paz.

Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver a existir. No quiero que eso ocurra, pero probablemente pasará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder. Quién sabe. Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán. Dios bendiga al gran pueblo de Irán. Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver a existir. No quiero que eso ocurra, pero probablemente pasará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder. Quién sabe. Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán. Dios bendiga al gran pueblo de Irán.

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Trump eligió enarbolar la bandera de la guerra en un contexto donde las tensiones en Medio Oriente están en sus niveles más altos en veinte años, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Y ahí está lo contradictorio: Trump habla en términos de colapso total y cambio de régimen, al mismo tiempo que se lo reconoce (simbólicamente al menos) con un premio que reconoce sus esfuerzos por la paz.

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