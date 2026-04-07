Irán cierra todos los canales con USA tras la fuerte amenaza de Trump de exterminarlos

En cuanto a Israel, se ha informado de un impacto directo en una vivienda particular en Kiryat Shmona, en el norte, tras el último ataque iraní con cohetes, según los Servicios de Bomberos y Rescate del Norte.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también han comunicado que misiles iraníes lanzados recientemente fueron interceptados tras activarse las sirenas en Be'er Sheva, Dimona y otras comunidades árabes en el norte del Néguev. En uno de esos ataques, un hombre de 46 años ha resultado levemente herido por la metralla de un proyectil interceptado.

Trump parece dispuesto a usar una bomba nuclear contra Irán

Desde el domingo, en vísperas de la Pascua, Donald Trump ha estado amenazando con "volarlo todo" en Irán, lo que le ha valido el repudio generalizado de varios republicanos detractores de su política exterior, muchos de los que ya habían roto con él por el caso Epstein. Entre ellos se encuentran Marjorie Taylor Greene, Thomas Massie, Candace Owens, Tucker Carlson y hasta el exasesor antiterrorista de Trump hasta hace dos semanas, Joe Kent, quien renunció a su cargo aludiendo discrepancias por abrir un frente de guerra por "presión del lobby israelí".

image El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, escuchan al presidente Donald Trump hablar durante una conferencia de prensa en la Sala de Prensa James S. Brady de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 6 de abril de 2026

"El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el puto estrecho, locos cabrones, o vivirán en el infierno: ¡YA VERÁN! Alabado sea Alá. El presidente DONALD J. TRUMP", escribió Trump el domingo de Pascua.

Según las agencias de noticias iraní IRNA y la británica Reuters, Irán rechazó esta semana la propuesta estadounidense de alto al fuego temporal, que incluía una primera fase de tregua de 45 días a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz, así como la entrega por parte de Teherán de todo su uranio enriquecido; el compromiso de dejar de patrocinar a grupos armados chiitas —como los hutíes de Yemen y Hezbolá—, y la limitación de su producción de misiles como parte de la segunda fase.

Reuters ha revelado este martes que dos fuentes paquistaníes le dijeron que los ataques nocturnos de Irán contra instalaciones industriales saudíes vinculadas a empresas estadounidenses amenazaban con descarrilar las negociaciones. "Si Arabia Saudí tomara represalias, las conversaciones se acabarían", declara, advirtiendo que Pakistán podría verse involucrado en virtud de su pacto de defensa mutua con Riad, que obliga a ambas naciones a responder en caso de conflicto.

Trump avisa a Irán que "esta noche toda la civilización morirá", en vísperas de que se cumpla la fecha límite para aceptar la propuesta estadounidense, e Irán cierra todos los canales de comunicación indirectos y directos con USA.

image Donald Trump en guerra con Irán.

En vísperas de que se cumpla este martes el plazo límite que le ha dado Estados Unidos a Irán, el presidente estadounidense Donald Trump redobló aún más la apuesta contra el régimen iraní al advertirle directamente que "esta noche toda una civilización morirá y jamás volverá", mientras crecen los rumores de que evalúa utilizar una bomba nuclear, al estilo la de Hiroshima y Nagasaki, si Teherán se mantiene con su postura de no levantar el bloqueo en el estrecho de Ormuz y no aceptar la propuesta estadounidense.

Justamente unas doce horas antes de que venza el último plazo, el inquilino de la Casa Blanca emitió un ultimátum fatalista tras haber declarado ayer que “Irán puede desaparecer en cualquier momento” frente a la negativa del país persa a aceptar la propuesta estadounidense que incluye dos fases y la reapertura de Ormuz, por donde fluye una quinta parte del petróleo y gas del mundo.

Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá

En el mismo mensaje, el mandatario aseguró a viva voz que “47 años de extorsión, corrupción y muerte” llegarán a su fin en Irán tras un “cambio total y completo de régimen”, aludiendo a los recientes acontecimientos políticos en ese país.

En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de una salida sin más derramamiento de sangre al insistir en que su asedio ha activado “un cambio de régimen total” debido a que, junto Israel, han asesinado a figuras de la cúpula política, religiosa y militar iraní, como el ayatolá Ali Jamenei, y han dejado mal herido a su hijo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

El presidente de Estados Unidos también precisó que, bajo una nueva administración iraní liderada por “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”, podría darse “algo revolucionariamente maravilloso” en Irán, aunque aseveró que “una civilización entera" podría "desaparecer esta noche, sin posibilidad de regreso”.

Tras las afirmaciones fatalistas de Trumo, el gobierno de Irán, alrededor de las 10:45 a.m (hora argentina), cerró todos los canales diplomáticos directos e indirectos con Estados Unidos, justo cuando se cumple el plazo límite que EE.UU. fijo para que el régimen iraní decidiera levantar el bloqueo en Ormuz y aceptar la propuesta.

La embajada iraní en Austria tilda a Donald Trump de "cavernícola de la Edad de Piedra"

La Embajada de Irán en Austria publicó en X un contundente mensaje en el que compara al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un "cavernícola de la Edad de Piedra", lo instó a frenar el avance de Israel en la región y afirma que Washington y Tel Aviv fueron quienes iniciaron la guerra.

"¿Quién soltó al perro?", escribió. Junto al texto, la misión diplomática puso la imagen de un mapa en el que Israel aparece representado como un perro demoníaco.

Así que ahora le toca a Trump: quítese esa piel de cavernícola de la Edad de Piedra, póngase el traje de presidente y, por fin, póngale la correa al perro rabioso que está a punto de destrozar todo el golfo Pérsico, con Estados Unidos justo en sus fauces Así que ahora le toca a Trump: quítese esa piel de cavernícola de la Edad de Piedra, póngase el traje de presidente y, por fin, póngale la correa al perro rabioso que está a punto de destrozar todo el golfo Pérsico, con Estados Unidos justo en sus fauces

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The picture couldn’t be clearer:



#Netanyahu—the real caller of the shots in the #US—has zero interest in ending this ongoing aggression against #Iran.

So now, it’s on #Trump: shed that #StoneAge caveman skin, squeeze into his #POTUS suit, and… pic.twitter.com/1kMqRiSIKW — IRAN Embassy in Austria (@IraninAustria) April 6, 2026

En el mismo mensaje, sostiene que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, es "quien realmente da las órdenes en Estados Unidos" y que no tiene interés en poner fin a la agresión contra Irán.

Con un nuevo frente de guerra abierto en Irán, las republicanas Marjorie Taylor Greene y Candace Owens, amiga del asesinado Charlie Kirk —sobre quien el ex asesor antiterrorista del Gobierno puso en duda el móvil del homicidio—, aseguran que Trump se “ha vuelto loco” por lanzar en vísperas de Pascua un ultimátum a la infraestructura civil del Irán, lo que violaría los convenios de Ginebra, así como por no escuchar las plegarias de la mayoría de los estadounidenses que no quieren entrar formalmente en una guerra por culpa del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"En la mañana del Domingo de Pascua, esto fue lo que publicó el presidente Trump. Todos los miembros de su administración que se dicen cristianos deben arrodillarse, pedir perdón a Dios, dejar de idolatrar al presidente e intervenir en la locura de Trump", dijo este domingo Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana por el distrito 14 de Georgia, del ala nacionalista del MAGA y quien rompió con él hace poco por el caso Epstein, sobre el posteo de Pascua del presidente en el que advirtía a Irán que destruirá todos sus puentes y plantas eléctricas.

"Los conozco a todos, a él y a todos los demás, y él se ha vuelto loco, y todos ustedes son cómplices. No estoy defendiendo a Irán, pero seamos honestos sobre todo esto. El estrecho está cerrado porque Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán basándose en las mismas mentiras nucleares que han estado contando durante décadas: que en cualquier momento Irán desarrollaría un arma nuclear. ¿Sabes quién tiene armas nucleares? Israel", lanzó la republicana en su posteo en X, coincidiendo con Joe Kent, el asesor antiterrorista de Donald Trump hasta hace dos semanas, que renunció aludiendo a que Irán no estaba al borde de desarrollar un arma nuclear; acusó abiertamente de entrar en guerra por el "lobby israelí" y aseveró que Charlie Kirk.

image Marjorie Taylor Greene y Charlie Kirk, asesinado en sepiembre del año pasado en Utah | GENTILEZA BLOOMBERG

"Son más que capaces de defenderse por sí mismos sin que Estados Unidos tenga que librar sus guerras, matar a personas inocentes y niños, y pagar por ello. Las amenazas de Trump de bombardear centrales eléctricas y puentes perjudican al pueblo iraní, precisamente al pueblo que Trump afirmaba estar liberando", soltó la militante republicana de las filas del MAGA.

"En Pascua, más que nunca, como cristianos debemos recordar que el Hijo de Dios murió y resucitó para que podamos ser perdonados de una vez por todas por nuestros pecados. Jesús nos mandó amarnos y perdonarnos unos a otros, incluso a nuestros enemigos. Nuestro presidente no es cristiano y sus palabras y acciones no deberían ser apoyadas por los cristianos. Los cristianos en la administración deberían buscar la paz. Instamos al Presidente a que promueva la paz. No intensificar una guerra que perjudica a la gente. Esto NO es lo que le prometimos al pueblo estadounidense cuando votó masivamente en 2024, lo sé, estuve allí más que la mayoría. Esto no es hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, esto es maldad", sentenció Taylor Greene.

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Everyone in his administration that claims to be a Christian needs to fall on their knees and beg forgiveness from God and stop worshipping the President and intervene in Trump’s madness.

I know all of you and him and he… pic.twitter.com/DgR74YjPQf — Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene (@FmrRepMTG) April 5, 2026

Al igual que Marjorie Taylor Greene, la influencer Candace Owens, amiga del asesinado Charlie Kirk, instó a las tropas estadounidenses a renunciar a la guerra de Donald Trump y de Benjamin Netanyahu, tras la renuncia del asesor antiterrorista de Trump, Joe Kent, y a sabiendas de que en las últimas horas la Casa Blanca ordenó al Jefe del Estado Mayor del Ejército dimitir por sus discrepancias con la guerra.

Esta es una administración satánica. Todos sabemos que sionistas satánicos ocupan la Casa Blanca y el Congreso debe actuar para destituir al Rey Loco Trump. Esta es una administración satánica. Todos sabemos que sionistas satánicos ocupan la Casa Blanca y el Congreso debe actuar para destituir al Rey Loco Trump.

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All of our lives may depend upon other countries realizing that Trump is deeply unwell and surrounded by religious… — Candace Owens (@RealCandaceO) April 5, 2026

"Puede que nuestras vidas dependan de que otros países se den cuenta de que Donald Trump está gravemente enfermo y rodeado de fanáticos religiosos que lo han convencido de que es un mesías. Nos encontramos en territorio desconocido. Los líderes de todo el mundo deben actuar en consecuencia", escribió Candace Owens en redes sociales, quien, al igual que el asesor antiterrorista Joe Kent, puso en duda la versión oficial de que Charlie Kirk fue asesinado por un lobo solitario insano e inculpó al gobierno israelí de estar detrás del homicidio, dado que el influencer de ultraderecha había criticado la guerra en Gaza y se oponía a un conflicto con Irán.

En la misma línea que Owens y Greene, Elliott Abrams, quien se desempeñó como representante especial para Irán en la primera administración Trump, aseguró ante CBS News que castigar a la población iraní perjudicaría la causa estadounidense, en alusión al posteo del domingo de Pascua de Trump. "Queremos que el pueblo iraní esté de nuestro lado", afirmó. "Prefiero que ataquemos objetivos del régimen, activos que utilizan para reprimir al pueblo iraní, no activos que los iraníes utilizan para su vida cotidiana", soltó.

"Las centrales eléctricas abastecen de energía a hospitales, escuelas, plantas de tratamiento de agua y demás elementos esenciales para la vida diaria de la población civil", declaró Tess Bridgeman, asesora legal del Consejo de Seguridad Nacional del presidente Obama, al corresponsal de seguridad nacional de CBS News, David Martin.

Destruir todas las centrales eléctricas y amenazar con acciones coercitivas contra la población civil para obligar a un gobierno a negociar son actos totalmente ilegales Destruir todas las centrales eléctricas y amenazar con acciones coercitivas contra la población civil para obligar a un gobierno a negociar son actos totalmente ilegales

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