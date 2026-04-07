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Tic tac: Donald Trump promete el fin de Irán a las 20 (ET) y así reacciona el mercado

Donald Trump y la promesa de un ataque sin precedentes esta noche.&nbsp;
Donald Trump y la promesa de un ataque sin precedentes esta noche. 
Donald Trump y la promesa de un ataque sin precedentes esta noche.&nbsp;
Donald Trump y la promesa de un ataque sin precedentes esta noche. 

Donald Trump programó el ataque final a Irán ante negociaciones estancadas. El mercado reacciona con cautela. La Casa Rosada busca ahogar el escandalo Adorni.

7 de abril de 2026 - 13:52
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MARTES 7 DE ABRIL DE 2026. Donald Trump prometió que la noche del martes será un antes y un después en la incursión militar de Estados Unidos e Israel en Irán. El jefe de la Casa Blanca anunció "la muerte de toda una civilización" como muy probable ante el estancamiento de las negociaciones diplomáticas para la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Según Trump, el tiempo para acordar un alto al fuego se terminará a las 20 horas del este, prometiendo un escenario apocalíptico en territorio iraní. "No quiero que esto suceda, pero es muy probable que pase", aseguró el aspirante al Nobel de la Paz, quien apuntó los cañones a la infraestructura civil del país persa, causando rechazo en la comunidad internacional.

Con la meta horaria acerándose, países intermediarios como Turquía y Pakistán buscan acelerar las negociaciones y evitar la escalada aún mayor, que podría abrir un escenario sin precedentes en la región, con potencial de extensión a nivel global. Mientras tanto, el Gobierno iraní se mostró firme en su postura de seguir bloqueando el paso de buques por Ormuz, influyendo directamente en el mercado global de la energía.

Precisamente, el anuncio de Trump no provocó, como en otras ocasiones, una mayor inflamación en un mercado de valores que viene precipitado hace varias semanas. Los principales indicadores energéticos, como el WTI y el BRENT, se mantuvieron por encima de los 110 dólares, mientras que acciones y bonos globales operaron mixtos y a la espera de una resolución de los acontecimientos.

En Argentina, el escenario global impacta en la agenda del Gobierno por la escalada inflacionaria. Sin embargo, la preocupación central de la Casa Rosada pasa por ahogar el incendio político derivado del escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Ello, sumado a la polémica de los créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios oficiales, abrió un frente de tormenta propio que añade presión.

Todo esto y más en el vivo de Urgente24:

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Tobogán para las acciones ante la amenaza de Trump

Las acciones y bonos de Argentina reaccionaron a la baja en línea con la tendencia global ante el pesimismo creciente tras las declaraciones de Donald Trump. Algo similar sucedió con los elementos estadounidenses, entre los que destacaron las caídas del SPY 500 y el Dow Jones, con mermas del 0,5% en promedio.

En contrapartida, las materias primas relacionadas a la energía sufrieron nuevas remarcaciones, acercándose a la competencia con los activos bursátiles. El BRENT y el WTI se mantuvieron por encima de los 110 dólares, empujando el efecto inflacionario global.

De cualquier manera, en el mercado parece reinar la cautela al calor de una esperanza de éxito en las negociaciones contrarreloj que mantienen Irán y Estados Unidos. Si bien el país persa se mostró inflexible ante las amenazas, habría conversaciones activas que pueden (o no) desactivar el ataque prometido.

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Javier Milei y el frente judicial

En medio de un clima cada vez más tenso con la Justicia federal, el Gobierno nacional comenzó a evaluar la posibilidad de reabrir negociaciones para avanzar en acuerdos clave que le permitan descomprimir el frente judicial. La idea que empezó a circular en despachos oficiales es clara: alcanzar una “paz judicial” que frene el avance de causas sensibles y estabilice la relación de Milei con los tribunales.

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Consumo al piso

La caída del consumo en la provincia de Buenos Aires volvió a profundizarse este febrero, con un retroceso interanual del 9,5% según el informe del Banco Provincia (Bapro), en donde destacaron las ventas minoristas, los rubros clave y las expectativas empresarias que reflejan un deterioro sostenido de la actividad y anticipan incertidumbre hacia los próximos meses.

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Polémica gestión de créditos

El Gobierno ha sumado en los últimos días otro escándalo que golpea al relato de la “moral como política de Estado” que proclama Javier Milei por los créditos hipotecarios que gestionaron funcionarios de su Gobierno. Al respecto, el exsocio de Milei, Diego Giacomini advierte sobre una ilegalidad en el uso de "información privilegiada".

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El reloj corre en Medio Oriente

El gobierno de Irán acaba de cerrar todos los canales diplomáticos directos e indirectos con Estados Unidos, tras que el presidente Donald Trump advirtiera este martes al país persa que "esta noche toda una civilización morirá y jamás volverá", justo cuando se cumple el plazo límite que fijó la Casa Blanca.

El mandatario de Estados Unidos ha dado a Irán un plazo de hasta las 8 de la noche en Washington (medianoche GMT y 3:30 de la madrugada en Teherán) para que ponga fin al bloqueo petrolero en el estrecho de Ormuz, que ha ocasionado un alza de los precios internacionales del crudo, advirtiendo que en caso de que no lo haga destruirá todos sus puentes, centrales eléctricas, transporte y plantas desalinizadoras, declaraciones que le han valido una ola de críticas por parte de varios escaños republicanos.

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