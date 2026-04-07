Tic tac: Donald Trump promete el fin de Irán a las 20 (ET) y así reacciona el mercado

MARTES 7 DE ABRIL DE 2026. Donald Trump prometió que la noche del martes será un antes y un después en la incursión militar de Estados Unidos e Israel en Irán. El jefe de la Casa Blanca anunció "la muerte de toda una civilización" como muy probable ante el estancamiento de las negociaciones diplomáticas para la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Según Trump, el tiempo para acordar un alto al fuego se terminará a las 20 horas del este, prometiendo un escenario apocalíptico en territorio iraní. "No quiero que esto suceda, pero es muy probable que pase", aseguró el aspirante al Nobel de la Paz, quien apuntó los cañones a la infraestructura civil del país persa, causando rechazo en la comunidad internacional.

Con la meta horaria acerándose, países intermediarios como Turquía y Pakistán buscan acelerar las negociaciones y evitar la escalada aún mayor, que podría abrir un escenario sin precedentes en la región, con potencial de extensión a nivel global. Mientras tanto, el Gobierno iraní se mostró firme en su postura de seguir bloqueando el paso de buques por Ormuz, influyendo directamente en el mercado global de la energía.

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Precisamente, el anuncio de Trump no provocó, como en otras ocasiones, una mayor inflamación en un mercado de valores que viene precipitado hace varias semanas. Los principales indicadores energéticos, como el WTI y el BRENT, se mantuvieron por encima de los 110 dólares, mientras que acciones y bonos globales operaron mixtos y a la espera de una resolución de los acontecimientos.

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