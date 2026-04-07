Tic tac: Donald Trump promete el fin de Irán a las 20 (ET) y así reacciona el mercado

MARTES 7 DE ABRIL DE 2026. Donald Trump prometió que la noche del martes será un antes y un después en la incursión militar de Estados Unidos e Israel en Irán. El jefe de la Casa Blanca anunció "la muerte de toda una civilización" como muy probable ante el estancamiento de las negociaciones diplomáticas para la reapertura del Estrecho de Ormuz.
Tobogán para las acciones ante la amenaza de Trump
Las acciones y bonos de Argentina reaccionaron a la baja en línea con la tendencia global ante el pesimismo creciente tras las declaraciones de Donald Trump. Algo similar sucedió con los elementos estadounidenses, entre los que destacaron las caídas del SPY 500 y el Dow Jones, con mermas del 0,5% en promedio.
En contrapartida, las materias primas relacionadas a la energía sufrieron nuevas remarcaciones, acercándose a la competencia con los activos bursátiles. El BRENT y el WTI se mantuvieron por encima de los 110 dólares, empujando el efecto inflacionario global.
De cualquier manera, en el mercado parece reinar la cautela al calor de una esperanza de éxito en las negociaciones contrarreloj que mantienen Irán y Estados Unidos. Si bien el país persa se mostró inflexible ante las amenazas, habría conversaciones activas que pueden (o no) desactivar el ataque prometido.
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