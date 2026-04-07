EXTREMO CUIDADO
Hackeo, filtraciones y tensión global: La movida del Gobierno para blindar sus datos
El Gobierno busca evitar un posible hackeo a sus sistemas por parte de influencias extranjeras. Reforzaron la seguridad informática del Estado.
La intervención se realizó durante el fin de semana largo del 24 de marzo y tuvo como eje la Gestión Documental Electrónica (GDE), el sistema que utiliza todo el Sector Público Nacional para gestionar expedientes, documentos oficiales, comunicaciones y trámites administrativos.
Según informó la Jefatura de Gabinete, la actualización ya estaba prevista y formaba parte de un proceso iniciado el año pasado. De hecho, el 16 de marzo el propio Ejecutivo había anticipado que los trabajos se realizarían en esa fecha con el objetivo de “fortalecer el funcionamiento y capacidad operativa” del sistema, incluyendo también la plataforma de Trámites a Distancia.
Migración completa del sistema para evitar un hackeo
El operativo incluyó modificaciones internas en la arquitectura tecnológica y la migración total de la documentación oficial que circula dentro del sistema. La tarea fue coordinada entre la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Innovación, y afectó directamente al núcleo del circuito administrativo del Estado.
El GDE es una herramienta clave: centraliza la caratulación, numeración, seguimiento y registro de todos los expedientes, además de integrar módulos de firma digital, comunicaciones oficiales y gestión de documentos. Por eso, cualquier cambio en su estructura implica un impacto transversal en toda la administración pública.
Desde el Gobierno aseguran que, una vez finalizada la intervención, las plataformas volvieron a operar con normalidad y que todos los organismos fueron previamente notificados sobre las tareas.
Un sistema “inseguro” y sin trazabilidad suficiente
En la Casa Rosada sostienen que el sistema anterior presentaba debilidades importantes. Según explican, no contaban con herramientas suficientes para rastrear posibles filtraciones ni con estándares de seguridad acordes al volumen de información que circula en la plataforma.
“Ahora los expedientes van a tener mayor protección”, señalaron desde el oficialismo, al justificar los cambios.
Sin embargo, hasta el momento no se difundió un informe técnico oficial que detalle cuáles eran las vulnerabilidades detectadas ni el alcance preciso de la migración realizada.
Filtraciones recientes y contexto internacional
Aunque el Gobierno insiste en que la actualización no está vinculada con los episodios recientes, el movimiento se produjo en una semana atravesada por reportes sobre exposición de información en distintos organismos públicos.
Además, coincidió con un escenario internacional más delicado en materia de seguridad digital. En los últimos días se difundieron versiones sobre una presunta operación impulsada desde Rusia para instalar contenidos contra el presidente Javier Milei.
Según esos reportes, se trataría de una campaña de desinformación orientada a influir en la opinión pública, más que de un ataque directo sobre los sistemas informáticos del Estado.
La posición del Gobierno y una respuesta que también es política
Puertas adentro, en el oficialismo admiten que el refuerzo del sistema resulta funcional en este contexto. Si bien remarcan que la actualización estaba planificada con anterioridad, reconocen que permite mostrar una reacción concreta frente a un escenario atravesado por filtraciones, cuestionamientos sobre la seguridad estatal y tensiones geopolíticas.
La decisión, en ese sentido, combina aspectos técnicos con una lectura política del momento: fortalecer la infraestructura digital del Estado mientras crecen las sospechas sobre posibles intentos de influencia externa y fallas internas en el resguardo de información sensible.
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