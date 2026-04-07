Hackeo, filtraciones y tensión global: La movida del Gobierno para blindar sus datos

Desde el Gobierno aseguran que, una vez finalizada la intervención, las plataformas volvieron a operar con normalidad y que todos los organismos fueron previamente notificados sobre las tareas.

Un sistema “inseguro” y sin trazabilidad suficiente

En la Casa Rosada sostienen que el sistema anterior presentaba debilidades importantes. Según explican, no contaban con herramientas suficientes para rastrear posibles filtraciones ni con estándares de seguridad acordes al volumen de información que circula en la plataforma.

“Ahora los expedientes van a tener mayor protección”, señalaron desde el oficialismo, al justificar los cambios.

Sin embargo, hasta el momento no se difundió un informe técnico oficial que detalle cuáles eran las vulnerabilidades detectadas ni el alcance preciso de la migración realizada.

Filtraciones recientes y contexto internacional

Aunque el Gobierno insiste en que la actualización no está vinculada con los episodios recientes, el movimiento se produjo en una semana atravesada por reportes sobre exposición de información en distintos organismos públicos.

Además, coincidió con un escenario internacional más delicado en materia de seguridad digital. En los últimos días se difundieron versiones sobre una presunta operación impulsada desde Rusia para instalar contenidos contra el presidente Javier Milei.

Según esos reportes, se trataría de una campaña de desinformación orientada a influir en la opinión pública, más que de un ataque directo sobre los sistemas informáticos del Estado.

La posición del Gobierno y una respuesta que también es política

Puertas adentro, en el oficialismo admiten que el refuerzo del sistema resulta funcional en este contexto. Si bien remarcan que la actualización estaba planificada con anterioridad, reconocen que permite mostrar una reacción concreta frente a un escenario atravesado por filtraciones, cuestionamientos sobre la seguridad estatal y tensiones geopolíticas.

La decisión, en ese sentido, combina aspectos técnicos con una lectura política del momento: fortalecer la infraestructura digital del Estado mientras crecen las sospechas sobre posibles intentos de influencia externa y fallas internas en el resguardo de información sensible.

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