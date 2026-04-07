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En la Argentina de Milei, los autos vuelven a andar a GNC

Con la súper arriba de los $2.000 por litro y el metro cúbico de GNC rondando los $790 se generó una brecha que hizo crecer la conversiones un 40% en un mes.

07 de abril de 2026 - 11:10
Nada de vehículos eléctricos e híbridos... en la Argentina de Javier Milei aflora el GNC ante la suba de las naftas...&nbsp;

Nada de vehículos eléctricos e híbridos... en la Argentina de Javier Milei aflora el GNC ante la suba de las naftas... 

El diferencial entre el precio de las naftas y el GNC se convirtió en el principal factor detrás del crecimiento de las conversiones, que se incrementaron 70% en un año y 40% en tan solo un mes, y empiezan a verse fuertes señales de cambio en el mercado de combustibles en la Argentina.

Y no es solo en el caso de los vehículos particulares, ya que también las empresas de transporte avanzan en la reconversión de sus flotas. Un caso representativo es el de Metropol, que incorporó más de 150 colectivos a GNC para renovar las flotas completas de las líneas 61 y 151, con ahorros que superan los US$2.500 mensuales por unidad.

Ignacio Barousse, gerente de Nuevos Negocios de Gasener, contó al sitio especializado 'Surtidores' que "el nivel de conversiones de marzo es el más elevado desde julio de 2022" y atribuyó esta dinámica al encarecimiento de los combustibles tradicionales, remarcando que la brecha de precios se volvió determinante en la decisión de los usuarios.

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En efecto, el crecimiento significativo en términos interanuales (+70%) con un aumento del 40% respecto de febrero confirma que la tendencia, que se viene consolidando en los últimos meses, responde, principalmente, al encarecimiento sostenido de los combustibles líquidos.

Mientras la nafta súper supera los $2.000 por litro a nivel país, el metro cúbico de GNC se ubica en torno a los $790, generando una diferencia significativa en el costo por kilómetro recorrido.

Además, se suma a ello la ventaja técnica clave del rendimiento del gas: un metro cúbico equivale a aproximadamente 1,13 litros de nafta. Esta relación amplifica el ahorro potencial y refuerza el atractivo del GNC como alternativa de movilidad.

El GNC se sumaría a los aumentos
Las naftas aumentaran cerca de 20% en marzo y las conversiones a GNC se dispararon.

Las naftas aumentaran cerca de 20% en marzo y las conversiones a GNC se dispararon.

GNC y la rápida recuperación de la inversión de la conversión

Según estimaciones del sector, un automóvil que recorre unos 2.000 kilómetros mensuales puede generar un ahorro cercano a los $260.000 por mes utilizando GNC. Y con ese nivel de ahorro se recupera la inversión de la conversión en un período inferior a seis meses, lo que acelera la adopción incluso en un contexto de incertidumbre económica.

"El uso de GNC se presenta como una alternativa concreta para reducir drásticamente los gastos de movilidad", dijo Barousse destacando el efecto inmediato sobre el bolsillo de los consumidores.

El salto al transporte público y las empresas

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Mientras se habla del auge de vehículos eléctricos e híbridos para modernizarse y reducir costos, aflora el GNC en la Argentina de Javier Milei.

Mientras se habla del auge de vehículos eléctricos e híbridos para modernizarse y reducir costos, aflora el GNC en la Argentina de Javier Milei.

Por otra parte, el transporte público y la logística también comienzan a incorporarlo como herramienta para reducir costos operativos en un contexto de presión sobre los márgenes.

Por caso, en el segmento de carga, el impacto es muy significativo. En operaciones de larga distancia, como el traslado de insumos industriales entre provincias, el ahorro puede alcanzar los US$7.000 mensuales por camión, lo que modifica de manera sustancial la estructura de costos logísticos.

Así, en el actual contexto, el GNC recupera protagonismo como alternativa frente a los combustibles líquidos para reducir de manera genuina los costos logísticos de las empresas, además del ahorro individual inmediato dado el impacto directo en el bolsillo de los consumidores, además de ser una oportunidad para optimizar el uso de recursos energéticos a nivel país.

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