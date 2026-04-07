En la Argentina de Milei, los autos vuelven a andar a GNC

Además, se suma a ello la ventaja técnica clave del rendimiento del gas: un metro cúbico equivale a aproximadamente 1,13 litros de nafta. Esta relación amplifica el ahorro potencial y refuerza el atractivo del GNC como alternativa de movilidad.

El GNC se sumaría a los aumentos Las naftas aumentaran cerca de 20% en marzo y las conversiones a GNC se dispararon.

GNC y la rápida recuperación de la inversión de la conversión

Según estimaciones del sector, un automóvil que recorre unos 2.000 kilómetros mensuales puede generar un ahorro cercano a los $260.000 por mes utilizando GNC. Y con ese nivel de ahorro se recupera la inversión de la conversión en un período inferior a seis meses, lo que acelera la adopción incluso en un contexto de incertidumbre económica.

"El uso de GNC se presenta como una alternativa concreta para reducir drásticamente los gastos de movilidad", dijo Barousse destacando el efecto inmediato sobre el bolsillo de los consumidores.

El salto al transporte público y las empresas

GNC.jpg Mientras se habla del auge de vehículos eléctricos e híbridos para modernizarse y reducir costos, aflora el GNC en la Argentina de Javier Milei.

Por otra parte, el transporte público y la logística también comienzan a incorporarlo como herramienta para reducir costos operativos en un contexto de presión sobre los márgenes.

Por caso, en el segmento de carga, el impacto es muy significativo. En operaciones de larga distancia, como el traslado de insumos industriales entre provincias, el ahorro puede alcanzar los US$7.000 mensuales por camión, lo que modifica de manera sustancial la estructura de costos logísticos.

Así, en el actual contexto, el GNC recupera protagonismo como alternativa frente a los combustibles líquidos para reducir de manera genuina los costos logísticos de las empresas, además del ahorro individual inmediato dado el impacto directo en el bolsillo de los consumidores, además de ser una oportunidad para optimizar el uso de recursos energéticos a nivel país.

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